Allikson: kriisi ajal kalli hinnaga mahutitesse gaasi ostmine kõige targem pole

Kuigi Euroopa gaasimahutite täituvus on madalaimal tasemel aastast 2012, ei saa nende täitmine olla eesmärk iseeneses, sest gaasi tuleb ka LNG terminalide kaudu, leiab Baltic Energy Partnersi juhatuse liige Marko Allikson. Ta võttis maha hirme ja ütles, et sellist kriisi gaasiga nagu oli aastal 2022, eeloleval talvel ei tule.

Kui Eesti Panga president Ülo Kaasik soovitas hinna fikseerimist, siis Alliksoni hinnangul on seda võibolla juba hilja teha. "Aga kes ei suuda maksta lühiajaliselt kõrgeks minevat gaasi hinda, siis ikka tasub fikseerida," rääkis ta "Terevisioonis".

Ta selgitas, et alates 2012. aastast on jälgitud Euroopa gaasimahutite täituvust ja sellest ajast ei ole nii madalaid tasemeid olnud.

"Aga teistpidi ei ole mahutite täituvus ainukene näita. Ka tarbimine on vähenenud viimasel ajal. Nii et kombinatsioon sellest ja hirmu juurde seoses sellega, mis toimub Hormuzi väinas."

Miks mahutid ei ole täidetud, selgitas Allikson loogikaga, et tavaliselt on suvel gaasi hind odavam ja talvel kallim. Viimasel aastal on hinnavahe olnud teistpidi.

"Kui ettevõtted on tahtnud suvel gaasi osta, siis gaasi hind on näidanud järgmiseks kuuks kõrgemat hinda ja loomulikult keegi ei taha kallimalt gaasi osta. Ostmist lükatakse edasi, aga nüüd ei ole enam seda aega, kuhu edasi lükata."

Samas leidis Allikson, et eesmärk ei ole ainult mahuteid täita, vaid eeskätt katta tarbimist.

"Euroopas ja ka meie piirkonnas, gaasi tuleb ju mitte ainult mahutitest, vaid ka LNG terminalide kaudu. Ja neid terminale on terve hulk rohkem nii Euroopas kui ka meie piirkonnas. Ja teisalt on ka tarbimine vähenenud."

Alliksoni sõnul ei ole mahutite teema otsese eesmärgina Euroopas võibolla õige olnud.

"Sellepärast, et kõik räägivad mingisugusest mahutite täitmise numbrist. Aga tegelikult on tähtis, et gaasi on piisavalt ja et gaas on mõistliku hinnaga. Ja turul on ülesanne leida õige kogus, mida mahutisse peaks ostma. Sest kes see tahab osta kalli hinnaga gaasi mahutisse selleks, et seda pärast odavama hinnaga müüa."

Allikson tuletas meelde aastaid 2022 ja 2023, kui Saksamaa ostis 8,5 miljardi eest gaasi kallima hinnaga, mida ta hiljem pidi siis tarbijatele kandma.

"Ka Holland ostis kõrgema hinnaga, ka Austria ostis kõrgema hinnaga. Ning tegelikult on ju ka Eestis sel ajal ostetud gaasivarud tänasel päeval Läti mahutis. Nii et ega see kriisi ajal kallim ostmine tegelikult alati kõige parem tegu ei ole."

Samas on tänased gaasi hinnad laias aastas kaks korda kõrgemad kui aasta tagasi. Kuid Alliksoni sõnul ei kandu see tarbija jaoks hinda üks-üheselt, sest gaasi puhul lisanduvad ka ülekande- ja võrgukulud ning muud kulud, mis jäävad samaks.

"Aga kõige parem rohi kerkivale gaasi hinnale on kahtlemata alternatiivide leidmine. Ka Narvas ja teistes Eesti linnades otsitakse alternatiive ja seda tehakse kogu Euroopas."

Allikson siiski leidis, et ka üle ei maksa mõelda, sest sellist kriisi nagu oli 2022, eeloleval talvel ei tule.

"Aga kõik oleneb stsenaariumidest. Kui tuleb väga külm talv, siis see hind võib tõesti üles kerkida. Aga kui tuleb pehme talv, võib hind ka koheselt langeda."

Ta lisas, et alati on võimalik leida mingeid toetusi tarbijatele kalli hinna korvamiseks. Nii tehti ka 2022. aastal.

"Alati on võimalik seda kaaluda, aga kas see hind sinnamaani jõuab, on järgmine asi. Võib-olla on tark selleks valmis olla ja kui hind sinna ei jõua, siis pole keegi midagi kaotanud. Aga me oleksime selleks valmis," rääkis Marko Allikson.