Gaasi hind on tõusnud 2022. aasta tasemele ning võib veelgi kerkida

USA-Iraani jätkuv sõjaline konflikt ning Euroopa gaasivarude madal tase muudab sügistalvise gaasihinna prognoosimise keeruliseks. Gaasimüüjate sõnul pole võimatu, et gaasi megavatt-tunni hind võib Euroopas ületada 100 euro piiri, kus viimati oli hinnatase energiakriisi ajal 2022. aastal.

Kui jaanipäeva paiku oli maagaasi hind Euroopas Hollandi gaasibörsil TTF napilt üle 40 euro megavatt-tunni eest, siis augusti alguses oli tase tõusnud üle 50 euro ning augusti lõppedes üle 70 euro. Kui võrrelda aastataguse ajaga, on hinnatõus 130 protsenti.

Kolmapäeval tõusis hind TTF-il 75 euroni megavatt-tunnist. Üle 70 euro oli gaasil hind viimati 2022. aasta lõpus.

See ei pruugi tähendada hinnatõusu lõppu, sest olukord Lähis-Idas ei näita rahunemise märke ning osa Euroopa riike on endiselt hädad talviste gaasivarude hankimisega.

Swedbanki ökonomist Liis Elmik ütles sel nädalal "Aktuaalsele kaamerale", et gaasi hind jätkab nende prognoosi järgi lähikuudel tõusmist.

Alexela energiakaubanduse juht Kalvi Nõu ütles ERR-ile, et midagi kindlat gaasiturust rääkides öelda ei saa, sest hinnad võivad geopoliitiliste sündmuste mõjul kiiresti liikuda mõlemas suunas.

"Praeguses olukorras on edasine hinnatõus täiesti võimalik, kuid pingete leevenedes võib suund ka kiiresti muutuda. Tänase teadmise põhjal võiks talvise TTF-i baastasemena arvestada ligikaudu 70 euroga megavatt-tunni kohta, kuid realistlikum on rääkida vahemikust 60–90 eurot. Ebasoodsate asjaolude kokkulangemisel võib hind ajutiselt tõusta ka üle 100 euro," lausus Nõu.

Kui geopoliitilised pinged leevenevad ja LNG tarned taastuvad, võivad hinnad seevastu kiiresti langeda, lisas ta.

Gaasi hinda ongi tõstnud ennekõike väljavaade, et USA ja Iraan omavahel rahumeelse kokkuleppeni ei jõua ning sellest tulenev risk, et veeldatud maagaasi ehk LNG-d Lähis-Idast ei saa.

Seega: kui Iraan ja USA siiski lepivad kokku, et sõdimine lõppeb ja Hormuzi väin avatakse tavapäraseks kasutuseks, võiks see tuua gaasihinnale märkimisväärse leevenduse, ütles Nõu.

"See vähendaks tarnehäirete riski Hormuzi väinas ja looks eeldused Katari LNG ekspordi normaliseerumiseks. Seega on Lähis-Ida konfliktil praeguse kõrge hinnataseme juures oluline roll," lausus ta

Rahulepe võtaks hinnast maha olulise riskipreemia, kuid ei tähendaks automaatselt naasmist madalamatele hinnatasemetele, lisas ta.

Elenger Grupi juht Margus Kaasik ütles ERR-ile samuti, et kui USA ja Iraani vahel jõutakse püsiva kokkuleppeni, Hormuzi väin taas avaneb ning Katari LNG jõuab maailmaturule tagasi, vähendaks see konkurentsi LNG pärast ja võiks tuua gaasi hinnale olulise langussurve. Kui konflikt jätkub või eskaleerub, püsib surve aga vastupidises suunas.

Suurriikide paanikaost võib hinda veelgi tõsta

Gaasi hinda määravad praegu ka teised tegurid: Euroopa riikide gaasivarud, ilm, LNG nõudlus Aasias ja teiste riikide toodang. Seega ei lahendaks rahulepe automaatselt pingeid Euroopa gaasiturul, kus lisaks kerkinud hinnale on riikidel probleeme oma talvise varu hankimisega.

"Hoidlate täituvus on endiselt madal ning enne talve tuleb Euroopal varusid märkimisväärselt täiendada," märkis Nõu.

"See muudab Euroopa turu talve eel hinnatundlikumaks. Varude täitmine tähendab täiendavat nõudlust ning kui seda tuleb teha olukorras, kus LNG pakkumine maailmaturul on piiratud, võib see hinnale täiendavat tõususurvet avaldada," lausus Kaasik.

Neljapäeva seisuga olid Euroopa Liidu riikide hoidlad täidetud veidi üle 65 protsendi. Seda on 16 protsendipunkti vähem kui viimase viie aasta keskmine, ütles Nõu. Saksamaal on olukord eriti niru, sest seal on varude määr 53 protsenti.

Ja kui Euroopa suurriigid peaks otsustama, et vajalik varu tuleb kiiresti ja iga hinna eest kokku saada, on sellel selge mõju gaasihinnale. "Suuremaid hinnahüppeid võib näha siis, kui näiteks Saksamaa või Holland peaksid hinnatasemest sõltumatult hakkama riiklikult survestama gaasimahutite täitmist veel viimasel hetkel enne talve," ütles ERR-ile Marko Allikson Baltic Energy Partnersist.

See risk on tõesti olemas, nentis Nõu. "Kui mitu suurt Euroopa riiki hakkab samal ajal ja kiiresti gaasihoidlaid täitma, kasvatab see turul nõudlust. Kui LNG pakkumine on samal ajal piiratud, peab Euroopa vajalike koguste pärast konkureerima ka Aasia ostjatega. See võib suurendada hinnasurvet nii hetketurul kui ka talvekuude tulevikutehingutes," lausus ta.

Kuivõrd Euroopa konkureerib LNG pärast Aasiaga, on seetõttu Euroopa riikide varusid silmas pidades kerkival gaasihinnal ka üks positiivne tagajärg. Allikson ütles, et praegune hind (üle 70 euro megavatt-tunnist) tähendab, et LNG-d ehk vedelgaasi on võimalik rohkem Euroopasse meelitada, sest Aasias on gaasi hinnad madalamad.

Eelkõige käib Euroopal Aasiaga konkurents USA-st pärit LNG pärast, ütles Kaasik ning ka see on üks põhjuseid, miks Euroopas on gaasihind kerkinud.

TTF-i futuurid näitavad praegu, et gaasi hind Euroopas jääb eeloleval sügisel ja talvel 70–71 euro tasemele megavatt-tunnist.

Maagaas. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Ka Baltimaadel on varu väiksem kui tavapäraselt

Kolm Balti riiki hoiavad oma gaasivarusid Lätis Inčukalnsi hoidlas ning sealgi on varud aastaaja kohta tavapärasest madalamad, ütles Nõu.

"Septembri alguses oli hoidlas ligikaudu 11,1 teravatt-tundi gaasi, millest umbes neli teravatt-tundi moodustas piirkondlik julgeolekuvaru. Varustuskindluse seisukohalt ei ole olukord siiski nii kriitiline, kui ainult hoidla täituvust vaadates võiks arvata," märkis ta.

"Kui LNG tarned toimivad ja ühendused on kasutatavad, ei vaja Baltikum talve üleelamiseks sama suuri varusid nagu Euroopa suuremad gaasiturud. Peamine risk on seetõttu pigem kõrge hind kui gaasi füüsiline puudujääk," lisas Nõu.

Ka Kaasik märkis, et Balti piirkonna olukord on tegelikult hea. "Inčukalnsi gaasihoidla Lätis on praegu ligikaudu 45 protsenti täis – vähem kui tavaliselt, kuid tegemist on Balti riikide tarbimise suhtes suure hoidlaga," ütles ta.

"Balti piirkonnas ja ka Euroopas laiemalt ei näe me gaasi füüsilise kättesaadavusega probleemi. Küsimus on eelkõige selles, milliseks kujuneb gaasi hind ebakindlas geopoliitilises olukorras," lisas Kaasik.

Eesti tarbijate jaoks ei tähenda TTF-i hinnatõus automaatselt, et kõikide klientide hind kohe muutub, märkis Nõu.

"Mõju sõltub konkreetsest paketist, lepingu tingimustest ning sellest, millal ja millise hinnaga on klientidele vajalik gaas ette ostetud. Kui kõrge hulgihinnatase püsib pikemat aega, võib see hakata kajastuma ka uutes pakkumistes ja muutuva hinnaga pakettides. Praegu ei ole siiski põhjust teha ühe kuu turuliikumise põhjal ennatlikke järeldusi," lausus Nõu.