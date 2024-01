Elektri börsihind langeb kolmapäeval üle 40 protsendi

Kuigi kolmapäeval on oodata külmemat ilma kui teisipäeval, langeb elektri hind elektribörsi Nord Pool Eesti hinnapiirkonnas märkimisväärselt.

Kui teisipäeval oli päeva keskmine börsihind elektril Eestis 173,56 eurot megavatt-tunni kohta, siis kolmapäeval on keskmine 98,97 eurot. Lisaks kaovad kolmapäeval ära teisipäeval pea 500 euroni tõusnud tipuhinnad: kolmapäeval on elekter kalleim õhtul kella kuuest seitsmeni, kui hinnaks on 147,62 eurot megavatt-tunni eest.

Soomes on nagu teisipäevalgi sama hind nagu Eestis, Lätis ja Leedus on aga hind endiselt madalam, 94,04 eurot.

Külmad ilmad peaksid Eestis jätkuma vähemalt reedeni, ilmajaama teatel võib õhutemperatuur langeda järgmistel päevadel 30 miinuskraadini.