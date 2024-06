Esmaspäeval on elekter üle kolme korra kallim kui pühapäeval

Esmaspäeval on elektri hind elektribörsi Nord Pool Eesti hinnapiirkonnas päeva keskmisena 139,3 eurot megavatt-tunnist, mis on üle kolme korra rohkem, kui oli hind pühapäeval.

Esmaspäevane börsielektri hind on esmaspäeval Eestis keskmisel7 139,29 eurot megavatt-tunnist. Kõige kallim on elekter kahel õhtutunnil, kella kaheksa ja kümne vahel, kui hind on kahel tunnil vastavalt 312 ja 337 eurot megavatt-tunnist.

Elekter on esmaspäeval sama kallis ka Lätis ja Leedus, Soomes on päeva keskmine hind 32,35 eurot megavatt-tunnist.

Pühapäeval oli Eestis elektri hind kuus tundi, kella 11 hommikul kuni kella viieni õhtul, nullis ehk maksis null eurot megavatt-tunnist. Päeva keskmine hind oli pühapäeval 41,4 eurot megavatt-tunnist.