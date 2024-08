Zelenski kinnitusel on Ukraina valduses 92 Venemaa asulat

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles esmaspäeval, et tema riigi vägede kontrolli all on Venemaa Kurski oblastis juba 1250 ruutkilomeetrit ja see hõlmab 92 asulat. Venemaa tuletõrje on raskustes Rostovi oblastis süüdatud naftabaasi põlengu kustutamisel.

Oluline teisipäeval, 20. augustil kell 6.45:

- Zelenski teatel on Ukraina käes 1250 ruutkilomeetrit Venemaa alasid;

- Venemaa tuletõrjujad pole kahe päevaga suutnud kustutada Rostovi oblastis süüdatud naftabaasi;

Zelenski: Ukraina käes on 92 asulat Venemaa Kurski oblastis

"Tänase seisuga on meie vägede kontrolli all 1250 ruutkilomeetrit vaenlase territooriumi ja 92 asulat," ütles Zelenski esmaspäeval peetud kõnes Ukraina suursaadikutele.

Zelenski kutsus ühtlasi liitlasi taas üles tühistama piirangud kaugmaarelvade kasutamisele, et Ukraina saaks rünnata sihtmärke sügaval Venemaa territooriumil.

"Ukrainat lahutab Vene armee edasitungi peatamisest rindel vaid üks otsus, mida ootame oma partneritelt: otsus kaugmaavõimaluste kohta," ütles Zelenski kõnes saadikutele.

President oli juba päeval öelnud, et Ukraina väed on ligi kahe nädala eest alanud pealetungis Kurski oblastis saavutamas oma eesmärke.

"Me oleme oma eesmärke saavutamas. Täna hommikul saime uut täiendust oma (vangide vahetamise) fondi," ütles Zelenski.

Ukraina alustas pealetungi 6. augustil, tegemist on Kiievi seni suurima rünnakuga alates Venemaa täiemahulise sissetungi algusest 2022. aasta veebruaris.

Ukraina ametiisikud, teiste seas Zelenski, on öelnud, et pealetungi eesmärk on luua Vene territooriumil puhvertsoon, et kaitsta oma elanikkonda rünnakute eest. Kiiev on ka öelnud, et Vene territooriumile tungimise eesmärk on sundida Moskvat õiglastel tingimustel läbirääkimistele.

Varsti pärast Zelenski avaldust esines sarnase sõnavõtuga ka Ukraina relvajõudude ülem Oleksandr Sõrskõi.

"Oleme saavutamas Kurski oblastis uusi tulemusi ja oleme vahetusfondi täiendanud," kinnitas Sõrskõi.

Ukraina õhurünnakus süttinud naftabaasi kustutamisel sai viga üle 40 Vene tuletõrjuja

Ukraina droonirünnaku järel süttis pühapäeval Venemaal Rostovi oblastis naftabaas, mille teist päeva kestvate kustutustööde käigus on viga saanud juba üle 40 tuletõrjuja.

"Praeguseks on Proletarski rajooni haiglasse pöördunud 41 tuletõrjujat. Neist 18 vaja hospitaliseerimis, reanimatsioonis on viis inimest," teatas Rostovi oblasti kuberner Vassili Golubev esmaspäeva õhtul.

Ta lisas, et viis väga raskes seisundis päästjat viiakse Doni-äärse Rostovi haiglasse ning rajoonihaiglasse on saabunud lisajõudusid, kes aitavad tuletõrjujaid ravida.

Naftabaas Proletarski asula lähistel süttis Ukraina vägede droonirünnaku tagajärjel pühapäeva hommikul ning selle kustutamine jätkus veel ka esmaspäeva õhtul, teatas uudisteväljaanne LigaNet. Linnas kuulutati välja erakorraline olukord.

LigaNet teatas esmaspäeva hilisõhtul satelliidifotode põhjal, et naftabaasi põlengus on tuli levinud juba kümnele kütusemahutile.