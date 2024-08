Eksperdid: Ukraina ootab võimalust uue löögi andmiseks

Ukraina ootab võimalust anda Kurski suunal veel üks löök, kuid selleks on tarvis, et Venemaa kulutaks oma põhisuunal nii palju jõude, et uue löögi tõrjumiseks pole kiiresti reserve võtta, leiavad sõjanduseksperdid.

Venemaa edeneb Ukrainas Donbassis eeskätt Pokrovski all, Ukraina omakorda Venemaal Kurski all. Kuid Moskva teatas Ukrainast Tšassiv Jari piirkonnast kahe diviisi liigutamisest Venemaale Kurski, Brjanski ja Belgorodi oblastisse.

Tšassiv Jaris on suhteliselt rahulik – Vene väed pole ületanud loodusliku takistusena ees olevat veehoidlat. Venemaa 144. motojalaväedisviis, üks liigutatavatest üksustest on Harkivi all kaotusi kandnud, ütles kolonel reservis Hannes Toomsalu.

"144. tabelkoosseis peaks olema 12 000. Ja kui palju neid seal on järel? Ei tea. Ukrainlased ise ütlevad, et Ukraina vägede väljatõrjumiseks oleks vaja venelastel umbes 30 000 kontingenti. Ja kahtlen, kas need kaks diviisi seda võimaldavad," rääkis ta.

Ukraina väed on sundimas Venemaad oma jõude rindejoonelt Kurski alla viima. Kuid siiani ei ole Venemaa liigutanud oma vägesid põhisuunalt, ütles Toomsalu.

"Panna Vene üksused liikuma idarindelt, hakkab tõeks saama. Aga Donbassis on jätkuvalt venelastel edu," ütles ta.

Ukraina sõjaekspert Mõhhailo Samus võrdleb praegust olukorda vesterniga – kauboid ootavad hetke, mil tulistada. Ukraina ootab, et Venemaa kulutaks piisavalt jõude Donbassis ja tekiks järgmine nõrk koht Venemaa kaitses, mida rünnata.

"Kui toimub järgmine löök uuel suunal – me ei tea, kus, aga ma arvan, et see kindlasti tuleb –, siis Venemaa ei suudaks oma reserve kiiresti liigutada Donbassist sellesse kohta," rääkis Samus.