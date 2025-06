Kaitsetööstuspark sai viie erineva riigi ettevõtetelt pakkumised

Riigi rajatavasse kaitsetööstusparki esitas kuu aega tagasi pakkumuse 12 ettevõtet, kellest lõplike läbirääkimisi alustatakse kümnega.

"Kõik esitatud pakkumised tegelevad lahingu- ja laskemoona või selle komponentide tootmisega. Täpsemalt saame rääkida, kui konkursi tulemused on teada, aga tegutsetakse nii suurekaliibrilise laskemoona kui ka näiteks raketikomponentide tootmisega," lausus RKIK peadirektori asetäitja Katri Raudsepp.

Pürotehnilist rakendikiirendit ja lõhkepäid toota planeeriva ettevõtte Infinitum Strike esindaja ütles, et riigi algatus lihtsustab ettevõtetel lõhkeaine käitlemist. Sellegipoolest võtab tootmise alustamine aega.

"Selle aasta lõpuks peaks olema leping sõlmitud. Investeeringud kindlasti eeldavad ju ehitustegevusi. See kõik võtab aega. Need on vaja sisustada. Paralleelselt sellega on vaja hakata inimesi leidma, kindlasti on neile vaja seadusest tulenevalt teha taustakontroll. Need inimesed on vaja koolitada," sõnas Infinitum Strike OÜ esindaja Tarmo Ränisoo.

Ettevõtja jagas ka paari vihjet partnerite asupaikade kohta.

"Mitte ainult Eestist. Püüame eelkõige keskenduda Euroopa tarnijatele, aga võib-ollasiin laiem eesmärk on see ökosüsteem ikkagi Eesti või Ballti riikidest leiduvate ettevõtete näol luua," lisas Ränisoo.

Kaitsetööstuspargi ala on riik välja valinud, kuid sellele lisaks on olemas ka tagavaraalad. Ruumi oleks kõigile ettevõtetele, kelle pakkumised kvalifitseerusid, ütles kaitseinvesteeringute keskus.

"Riigi huvi on tekitada kaitsetööstusparki tugev ökosüsteem ja mahutada sinna nii palju ettevõtteid kui võimalik. See selgub kõik läbirääkimiste käigus. Praegu me näeme seda, et me same pakkuda kõigile kümnele tootmismaa," ütles Raudsepp.

Ettevõtete nimekirja keskus enne läbirääkimiste lõpptulemuste selgumist ei avalda.