Ministeerium loodab kaitsetööstuspargi ettevalmistused suvega valmis saada

Kaitseministeeriumi algatatud riigi eriplaneering kaitsetööstuspargi rajamiseks on jõudnud lõppsirgele ning augusti lõpuks võiks tulla valitsuse otsus planeeringu kehtestamiseks.

"Oleme jõudnud riigi eriplaneeringu protsessiga viimasesse etappi, järgmisel nädalal toimuvad viimased avalikud arutelud, augustis esitame dokumentatsiooni valitsusele, ehk planeering saab kehtestatud," ütles kaitseministeeriumi kaitsetööstuse arendamise erinõunik Indrek Sirp reedel ERR-ile. Ta avaldas lootust, et valitsus kinnitab eriplaneeringu oma 21. augusti istungil.

Sirp rääkis, et samal ajal planeeringu kehtestamisega on jätkunud ka ettevõtete valikpakkumise protsess, mis on jõudnud kahe kolmandiku peale ning milles samuti loodetakse augusti lõpuks välja selgitada, millised ettevõtted jäävad sõelale.

Tema sõnul tuli pakkumisele 12 ettevõtet, neist üheksa kutsuti läbirääkimistele, kuid tõenäoliselt kõik üheksa valituks ei osutu. Ettevõtete hulgas olid umbes pooled välismaalt ja teine pool Eestist.

"Loodetavasti 2026. aasta lõpus või 2027. aasta alguses jõuame ka mõne tootmise käivitumiseni," ütles erinõunik.

Sirp rääkis ka, et kui praegu kavandatakse kaitsetööstusparki Pärnu lühistele Ermistusse, mis on kõige sobivam asupaik, siis olukorras, kus kõik sobivad ettevõtted sinna ei mahu, võidakse kasutusele võtta ka teine valik, Põhja-Kiviõli asukoht.

"Valikpakkumiste käigus kogutud info kohaselt võib nende ettevõtete investeeringu kogusuuruseks olla 300-400 miljonit eurot ning nad võivad luua 300-400 uut töökohta," märkis Sirp. "Aga need numbrid võivad veel muutuda," lisas ta.

Kaitseministeeriumi esindaja meenutas, et lisaks valikpakkumisele on riik asutanud ka ettevõtte Hexest Materials AS, mis peaks rajama tööstusparki lõhkeaine tehase.

Riik otsustas luua kaitsetööstuspargi, pakkuda soodsat keskkonda laskemoona ja muu relvastuse tootmiseks, see Ukraina sõja kogemuste põhjal on selge, et kriisiolukorras võib olla keeruline seda välismaalt hankida. Seega oleks selline park ja seal tegutsevad tööstused meie oma kaitsevõime tagamiseks, rõhutas Sirp.

Kaitsetööstuspargi sisu on, et riik leiab ja loob baastaristu tootmiseks, kus sinna valitud ettevõtted saavad oma tööstuse püsti panna. Valitsus in selleks eraldanud 50 miljonit eurot, millega valmistatakse ala ette, rajatakse vastav taristu ja kommunikatsioonid.