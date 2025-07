Kaitsevägi saab suurtükiväerügemendi

Rügement on pataljonist suurem, kuid brigaadist väiksem üksus, mille fookus on koondatud ühele relvaliigile. Rügemendis on 1000–3000 kaitseväelast ning see koosneb pataljonidest, kompaniidest ja patareidest.

Viimastel aastatel on kaitsevägi suurtükivõimekust märkimisväärselt suurendanud.

2020. aastal saabusid Eestisse esimesed Lõuna-Korea relvatootja Hanwha Techwin toodetud liikursuurtükid K9, mida saabus algselt 24 ning hiljem telliti samu masinaid juurde veel 12, mille viimane tarne peaks saabuma järgmisel aastal.

Lisaks sõlmis eesti 2024. aastal Prantsuse kaitsehangete agentuuriga DGA ja kaitseettevõttega KNDS-iga lepingu 12 liikursuurtüki Caesari ostmiseks, millest esimesed saabusid Eestisse eelmise aasta lõpus.