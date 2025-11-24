Eestisse jõudis kuus uut K9 liikursuurtükki

Sellega pole K9 tarned lõppenud, järgmisel aastal on oodata veel kuue K9 saabumist.

Nagu ka varasematelgi kordadel eestindab Koreas toodetud liikursuurtükid Eesti ettevõte GoCraft, muuhulgas kohandatakse meie ilmastikuoludele vastavaks, lisatakse vajalikud sideseadmed ja luuakse juurde sõdurivarustuse hoiupaiku.

