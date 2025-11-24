Eestisse jõudis kuus uut K9 liikursuurtükki
Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) võttis vastu kuus uut liikursuurtükki K9 Kõu.
Nagu ka varasematelgi kordadel eestindab Koreas toodetud liikursuurtükid Eesti ettevõte GoCraft, muuhulgas kohandatakse meie ilmastikuoludele vastavaks, lisatakse vajalikud sideseadmed ja luuakse juurde sõdurivarustuse hoiupaiku.
Kohapealse ümberehituse järel lähevad masinad diviisi suurtükiväerügemendi kasutusse.
Sellega pole K9 tarned lõppenud, järgmisel aastal on oodata veel kuue K9 saabumist.
Kokku läheb Korea ettevõtte Hanwha Defence toodetud 36 liikursuurtüki soetamine maksma ligikaudu 120 miljonit eurot.
Toimetaja: Aleksander Krjukov