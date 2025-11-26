USA valitsus peab kõnelusi 15 ravimi hinna alandamise üle

USA valitsus peab riikliku tervishoiukindlustussüsteemi Medicare raames läbirääkimisi 15 ravimi hinna langetamise üle. Kõneluste raames üritab USA langetada ka kaalulangetus- ja diabeediravimi Ozempic hinda.

Medicare pakub peamiselt eakatele tervisekindlustust, see aitab katta ka teatud ravimite kulusid. USA-s on retseptiravimid kalleimad maailmas ja paljud inimesed peavad suure osa kuludest omast taskust katma.

Uued hinnad peaksid jõustuma 2027. aastal ning hinnanguliselt peaks siis Medicare säästma 12 miljardit dollarit. See võib mõnede inimeste jaoks vähendada omaosalustasu, kuid teised ei pruugi otsest kokkuhoidu näha, sest nende igakuised omaosalustasud on fikseeritud, vahendas The Wall Street Journal.

Lisaks Ozempicule võivad odavamaks muutuda ka mitmed astma- ja vähiravimid. Hinnalangetus kehtiks aga ainult Medicare'i raames ega hõlmaks eraõiguslikke tervisekindlustusprogramme.

Medicare kulutab samas retseptiravimitele ligikaudu 150 miljardit dollarit aastas ning hindade langus vähendaks ravimihiiglaste rahavoogu.

Kõige rohkem on tähelepanu pälvinud võimalik Ozempicu hinnalangus. Selle ühe kuu varu maksis 2024. aastal USA-s ligi 1000 dollarit kuus. Viimasel ajal on Novo Nordisk siiski oma kaalulangetusravimite hindu langetanud. Medicare'i uue kokkuleppe raames oleks selliste kaalulangetusravimite hind aga 274 dollarit.

Uus kokkulepe oleks juba teine selline allahindluste voor. Eelmine administratsioon teatas möödunud aastal ajaloolisest kokkuleppest alandada 10 peamiselt eakatele vajaliku ravimi hinda. Sellised kokkulepped on võimude jaoks oluline võit, sest resoneerub paljude ameeriklaste murega elukalliduse pärast. Võimud kavatsevad järgmisel aastal peetavateks läbirääkimisteks valida välja veel 15 ravimit.