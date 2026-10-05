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USA viis oma pommitajad ilmselt ohu tõttu Briti baasist ära

Välismaa
USA strateegiline pommituslennuk Rockwell B-1 Lancer Briti õhujõudude baasis RAF Fairford.
USA strateegiline pommituslennuk Rockwell B-1 Lancer Briti õhujõudude baasis RAF Fairford. Autor/allikas: SCANPIX / PA Wire/PA Images / Ben Birchall
Välismaa

USA viis oma kaugpommitajad B-1 Ühendkuningriigis asuvast lennuväebaasist arvatavalt julgeolekukaalutlustel ära. Otsus sündis nädal pärast seda, kui Briti politsei pidas baasi lähedal kinni mitu meest, keda kahtlustatakse terrorirünnaku ettevalmistamises.

Londonist loodes asuvas RAF Fairfordi õhujõudude baasis paiknes kümmekond strateegilist pommitajat B-1, mida USA oli kasutatud rünnakutes Iraani vastu.

"Kuigi operatiivjulgeolek ei võimaldanud meil oma varade ja vägede liikumist reaalajas kinnitada, võime nüüd öelda, et kõik USA pommitajad, mis olid RAF Fairfordis, on ümber paigutatud tagasi oma kodubaasidesse Ameerika Ühendriikides," teatas Pentagoni pressiesindaja pühapäeval.

Avalduses ei täpsustatud, millal pommitajad ümber paigutati ega toodud välja konkreetset põhjust selleks sammuks. Samas rõhutati, et USA pommitajate üksused on endiselt valmis korraldama rünnakuid kogu maailmas, sealhulgas operatsioonide kaudu, mille käigus lennukid stardivad ja maanduvad Ameerika Ühendriikide mandriosast – ükskõik kus ja ükskõik millal.

Pommitajate äraviimine toimus pärast seda, kui Briti politsei terrorismivastane üksus vahistas neljapäeval Londonis 25-aastase Briti-Iraani päritolu mehe, keda kahtlustatakse terroriaktide ettevalmistamises. 27. septembril vahistati lennubaasi lähedal nähtud kahtlaste sõidukite kohta saadud teadete järel viis Ühendkuningriigi kodanikku. Nad on vahepeal kautsjoni vastu vabastatud, kuid nende suhtes jätkub uurimine.

Peaminister Andy Burnham ütles kolmapäeval, et Briti võimudel on tugevaid viiteid selle kohta, et väidetavalt baasi vastu kavandatud rünnakuga oli seotud Iraan. Teheran teatas, et Iraani seostamine väidetava plaaniga on alusetu, ning kutsus selle küsimuse tõttu Briti suursaadiku Teheranis aru andma.

Briti valitsus oli lubanud USA-l kasutada Fairfordis baseeruvaid pommitajaid Iraani raketiobjektide ründamiseks, mida olid kasutatud Hormuzi väinas viibivate laevade ohustamiseks.

USA president Donald Trump ütles, et vandenõuga seotud isikud olid kavandanud suurt kahju, USA välisminister Marco Rubio viitas samuti välisriigi osalise käele.

RAF Fairfordis paiknevad USA õhujõudude üksused ning lennubaasi on kasutatud USA pommitajate, sealhulgas B-1 ja B-52 baseerumiseks alates sellest, kui Washington ja Iisrael alustasid käesoleva aasta 28. veebruaril operatsioone Iraani vastu. Iraani islamirevolutsiooniline kaardivägi hoiatas juulis, et Briti baasidest, mida kasutatakse USA rünnakute korraldamiseks, saavad legitiimsed sihtmärgid.

Rockwell B-1B Lancer on Ameerika Ühendriikide õhuvägede ülehelikiirusel lendav strateegiline pommituslennuk, mis võtab peale kuni 38 tonni pomme ja rakette, mille lennukaugus on kuni 12 000 kilomeetrit ning lisaks suudab ka õhust tankida. Lennuk on tänu vastava tehnoloogia kasutamisele radaritele halvasti nähtav.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters, Politico

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