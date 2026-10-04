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Helsingi-Tallinna laevaliikluse peatanud ese osutus ohutuks

Välismaa
Laeva Viking XPRS väljumine Helsingist hilines leiu tõttu.
Laeva Viking XPRS väljumine Helsingist hilines leiu tõttu. Autor/allikas: Viking Line
Välismaa

Helsingist väljuvate laevade liikluse laupäeva õhtul peatanud merest leitud ese on ilmselt vana laevavraki osa, teatasid Soome võimud ja avasid öösel meretee.

Laupäeva õhtul kell 19:20 sai politsei piirivalvelt teate lehtrikujulisest metallesemest Kustaanmiekka väina lõunaosas, reisilaevade kasutataval veeteel, misjärel politsei koos rannavalvega piiras ala ümber. Politsei palus mereväelt abi objekti tuvastamiseks, vahendas Soome rahvusringhääling Yle.

Laevaliiklust jälgiv agentuur Fintraffic teatas Soome uudisteagentuurile STT, et eraldatud mereala asub Särkäst ja Suomenlinnast lõunas ning Vallisaarist läänes. Seda piirkonda läbivad muuhulgas Katajannokka terminali ja Helsingi Lõunasadamas asuvasse Olympiaterminali saabuvad ja sealt väljuvad laevad.

Objekti tuvastama saabunud Soome merevägi teatas, et esialgse hinnangu kohaselt on tegemist laevavraki väga vana mehaanilise osaga. Helsingi politseiosakonna teatel ei ole tegu lõhkekehaga, öeldi kella poole kolme ajal tehtud avalduses.

Võimud tühistasid mereala piirangu ja politsei lahkus sündmuskohalt.

Objekt pukseeritakse Santahaminasse ja selle uurimine jätkub hiljem, teatas Yle.

Laevafirma Viking Line laev XPRS reisija ütles laupäeva õhtul ajalehele Ilta-Sanomat, et laev ei saanud leiu tõttu Helsingist Tallinna õigel ajal väljuda. Laev pidi välja sõitma õhtul kell kaheksa, kuid Yle andmetel pääses sadamast alles pühapäeva öösel kell kaks.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Yle

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