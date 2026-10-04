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Muinsuskaitseamet soovitas kolmandiku Jõgevamaa mõisatest kaitse alt välja võtta

Eesti
Anita Staub
Anita Staub Autor/allikas: Jake Farra
Eesti

Muinsuskaitseamet soovitas Jõgevamaal korraldatud mõisapärandi ülevaatuse käigus võtta kolmandik sealsetest ehitismälestistest riigi kaitse alt välja.

"Me vaatasime läbi 133 mõisapärandi nimekirja kantud ehitismälestist. Hindamise tulemusel oleme jõudnud esmase ettepanekuni, et 85 objekti puhul võiks kaitset jätkata ja 48 objekti puhul tuleks riiklik kaitse lõpetada," ütles muinsuskaitseameti ehituspärandi osakonna juhataja Anita Staub.

Muinsuskaitseamet on alates 2023. aastast mälestiste nimekirja korrastanud ja Jõgevamaa on esimene maakond, kus piloothindamise käigus ka mõisapärand üle vaadati.

Eestis on ligi 5000 ehitismälestist ja mõisapärand moodustab sellest enam kui poole. Staub ütles, et kokku on aasta jooksul üle vaadatud viie maakonna mõisad ja Jõgevamaa on esimene, mille puhul on valminud ka analüüs.

Muinsuskaitseamet on omanikele nõustamist pakkunud, et väärtuslikud kaitsealused hooned korda saaksid, aga nii mõnelgi puhul on objekte nimekirja kantud üsna suvaliselt, tõdes Staub.

"Näiteks nõukogude ajal, kui esimesi inventuure läbi viidi, võeti kaitse ka päris mitmeid ehitisi, mille puhul ei olnud tegelikult ettepanekut neid kaitse alla võtta. Ma julgeksin väita seda, et mõisapärandit on päris laialdaselt ja kapitaalselt kaitse alla võetud ja mitmel puhul olid need hooned juba kaitse alla võtmise hetkel päris halvas seisukorras," rääkis ta.

Muinsuskaitseameti soovitused ei ole lõplikud. Algaval nädalal tutvustatakse hindamise tulemusi ka Jõgevamaa kogukonnale ja alles seejärel langetab muinsuskaitseamet otsuse, millised ehitised nimekirjast välja arvata. Ka hindajad ise ei ole alati ühte meelt.

Staub tõi näiteks Võisiku mõisa, mis tuliseid vaidlusi tekitas: "Võisiku mõis on ajalooliselt olnud väga eriline koht, see on ka meie kultuuriloos olulise raamatu "Keisri hull" tegevuspaik. Aga 20. sajandil on eriti peahoonet väga rängalt ümber ehitatud, sinna on lisatud ka väga suuremahuline juurdeehitus, mis väga tugevalt ajaloolist keskkonda mõjutab. Praegu oleme hindamise tulemusel teinud ettepaneku lõpetada selle mõisakompleksi hoonete riiklik kaitse."

Mõisapärandi hindamine on lisaks Jõgevamaale läbi viidud ka Pärnumaal, Läänemaal, Hiiumaal ja Saaremaal. Muinsuskaitseamet plaanib järk-järgult üle vaadata kõik mõisapärandi nimekirja kandud ehitised, aga see võtab aega.

"Üle Eestimaa kostab hääli, et millal meie maakonda jõuate, aga pean ütlema, et see on üsna ressursi- ja ajamahukas projekt. See on seotud eri valdkondadega: näiteks oleme kaasanud ka arheolooge, sest mõisapärand ei ole ainult hooned, vaid tihtipeale on see ka arheoloogiapärand. Ainuüksi nende viie maakonna hindamine võttis 10 kuud aega," selgitas Staub.

Kogu mõisapärand loodetakse üle vaadata ja hinnata 2028. aasta lõpuks.

Mõisapärandi hindamise plaanidega saab lähemalt tutvuda muinsuskaitseameti kodulehel.

Jõgevamaa aruannet tutvustatakse teisipäeval, 7. oktoobril Puurmanis.

Toimetaja: Mait Ots

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