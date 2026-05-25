Läti uus valitsus selgub teisipäeval

Läti president Edgars Rinkēvičs kohtus esmaspäeval enda esitatud peaministrikandidaadi Andris Kulbergsiga (Ühendnimekiri). Kulbergs pidi esmaspäevaks koostama valitsuse töökava ja esitama võimaliku ministrikandidaatide nimekirja.

Valitsuse koosseis tehakse teatavaks teisipäeval keskpäeval, teatas Kulbergs pärast kohtumist presidendiga.

Tulevases valitsuses saab Ühendnimekiri endale peaministri, rahandusministri, justiitsministri ning nutika halduse ja regionaalarengu ministri portfelli. Seni kuulusid need ametikohad Uuele Ühtsusele.

Uuele Ühtsusele jäävad välis-, kaitse-, tervise- ja transpordiministri kohad.

Rahvusliku Liidu esindajad asuvad juhtima sise-, kultuuri-, haridus- ja teadus- ning kliima- ja energiaministeeriumi.

Roheliste ja Talurahva Liit (ZZS) säilitab aga majandus-, sotsiaal- ja põllumajandusministri ning seimi esimehe koha. Eelmisest valitsusest erinevalt jääb ZZS ilma kliima- ja energiaministeeriumi juhtimisest.

Pühapäeva õhtul teatas Läti televisioon, et rahandusministriks võib saada Ühendnimekirja kuuluv Māris Kučinskis. Haridus- ja teadusministriks võib saada Rahvusliku Liidu poliitik Ilze Indriksone, Nauris Puntulis võib naasta kultuuriministri ametisse ning siseministeeriumi juhiks võib tõusta Jānis Dombrava.

Uue Ühtsuse esindajatest jätkab ilmselt välisministrina Baiba Braže ja terviseministrina Hossam Abu Meri. Transpordiministriks võib saada aga Arvils Ašeradens või Rihards Kozlovskis ning kaitseministriks kolonel Raivis Melnis.

ZZS-i ridadest jätkab Daiga Mieriņa tõenäoliselt seimi esimehena. Oma ametikoha säilitavad ilmselt ka majandusminister Viktors Valainis ja sotsiaalminister Reinis Uzulnieks. Põllumajandusministriks võib saada Uldis Augulis või Kaspars Melnis.

Seniseid valitsuse moodustamise kõnelusi kommenteerides tunnistas Kulbergs, et läbirääkimisi saatsid pinged ja intriigid. Detaile täpsustamata lisas ta, et ühel korral tuli ette ka "ebakollegiaalset" käitumist.

Vastates küsimusele, miks usaldatakse transpordiministeeriumi juhtimine Uuele Ühtsusele, märkis peaministrikandidaat, et ükski teine tulevase valitsuse osapool ei ole olnud nii finantsküsimuste kui ka otsustusprotsesside juures rohkem kaasatud.

Samas rõhutas Kulbergs, et Air Balticu ja Rail Balticuga seotud probleemide lahendamine on peaministri ja kogu valitsuse ühine vastutus.

Valitsusdeklaratsiooni kavand ja koalitsioonileping on valmis. Kulbergsi sõnul on uue valitsuse prioriteedid riigi julgeolek, riigieelarve stabiliseerimine, valimiste turvalisus ning võitlus kartellidega.

President ootab valitsuse kinnitamist sel nädalal

Lätil on võimalus saada juba sel nädalal teovõimeline valitsus, rõhutas president Edgars Rinkēvičs.

Kulbergsi sõnul vajavad personaliküsimused veel lõplikku lahendamist. Oodatakse osade kandidaatide vastuseid ning hinnatakse näiteks riigisaladuse loa puudumisega seotud riske.

16. mail tegi president Rinkēvičs uue valitsuse moodustamise ülesandeks seni opositsioonis olnud Ühendnimekirja peaministrikandidaadile, seimi liikmele Andris Kulbergsile.

Valitsuse ülesannetes ja tööpõhimõtetes on kokku leppinud neli poliitilist jõudu: Ühendnimekiri, Uus Ühtsus, Rahvuslik Liit ning Roheliste ja Talurahva Liit. Kava kohaselt saab valitsusjuhiks Kulbergs ning igale erakonnale eraldatakse valitsuses neli ministrikohta.

Kui seim sellise valitsuse koosseisu kinnitab, jäävad opositsiooni Progressiivsed ja erakond Läti Esikohal. Varasema info kohaselt võib seim uue valitsuse ametisse kinnitamise üle hääletada neljapäeval, 28. mail.