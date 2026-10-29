Läti valimiste võitja võib kaasata valitsusse parteituid eksperte

Valimised ülekaalukalt võitnud Ühendnimekiri alustas kolmapäeval kõnelusi võimalike koalitsioonipartneritega ning Läti televisiooni teatel on hakanud selguma ka ametikohtade võimalik jaotus tulevases valitsuses. Uude Läti valitsusse võidakse kaasata ka parteituid eksperte.

Kõnelused toimuvad Andris Kulbergsi juhitava Ühendnimekirja ning Rahvusliku Liidu ja Uue Ühtsuse vahel. Arutluse all on ka võimalikud ministrikandidaadid.

Läti meedia teatel kaalutakse tervishoiuministri kohale Pauls Stradiņši kliinilise ülikoolihaigla endist nõukogu esimeest Normunds Staņēvičsit. Rahandusministriks võidakse nimetada Citadele panga ökonomist Kārlis Purgailis. Mõlemad võiksid asuda ametisse parteiväliste ekspertidena.

Majandusministri kohale kaalutakse Edgars Štelmahersit ning justiitsministriks praegust parlamendisekretäri Viesturs Vitkovskist. Sotsiaalministriks võib saada Līga Meņģelsone. Kõik kolm esindaksid valitsuses Ühendnimekirja.

Kaitseministrina võib jätkata Raivis Melnis (Uus Ühtsus), välisministriks võidakse aga nimetada diplomaat Edgars Skuja. Põllumajandusministriks võidakse nimetada Edgars Putra, haridus- ja teadusministriks Česlav Batņa.

Läti ringhääling LSM kirjutab, et ametikohtade jaotus ei ole veel lõplik ning siseministri ja transpordiministri kandidaadid pole seni selgunud.

Valitsuse moodustamist juhib president Edgars Rinkēvičsi ülesandel Ühendnimekirja esindaja Kulbergs. Oktoobri alguses toimunud parlamendivalimistel sai Ühendnimekiri 41 kohta 100-kohalises seimis. Koos kümmet kohta omava Rahvusliku Liiduga oleks neil minimaalne enamus, kuid seitsme mandaadiga Uue Ühtsuse kaasamine annaks valitsusele laiema toetuse.

Valitsuse moodustamisel kaalutakse nii kahe- kui ka kolmeparteilist koalitsiooni. Läbirääkimiste järgmine voor peaks toimuma pärast 4. novembrit, kui uus parlament on alustanud tööd.