Kulbergs loodab valitsuse moodustada enne 18. novembrit

Läti peaminister Andris Kulbergs (Ühisnimekiri) avaldas teisipäeval lootust, et järgmise valitsuse koosseis saab lähiajal selgeks ning võimalik, et seim kiidab selle heaks enne 18. novembrit.

Esmaspäeval, pärast Ühisnimekirja teise vooru kõnelusi teiste erakondadega, ei andnud Kulbergs tulevase koalitsiooni kohta selgust. Tema toonaste märkuste kohaselt jätkuvad kõnelused võimalike partneritega ning võivad jätkuda ka pärast 18. novembri iseseisvuspäeva.

Teisipäevase valitsusistungi järel ajakirjanikega rääkides tunnistas aga Kulbergs, et istung võis olla tema ajutise valitsuse viimane. Küsimusele, kas see tähendab, et uue valitsuse moodustamise kõnelustel on tehtud märkimisväärseid edusamme ja kas järgmine valitsus võidakse moodustada 18. novembriks, vastas Kulbergs, et see oleks väljakutse, osaliselt seetõttu, et ta viibib sel neljapäeval ja reedel Iirimaal Euroopa Poliitilise Ühenduse tippkohtumisel.

"Siiski ei ole ma lootust kaotanud ja usun, et meil võib olla võimalus," ütles Kulbergs.