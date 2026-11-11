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Läti peaminister loodab uuele valitsusele toetust küsida teisipäeval

Välismaa
Läti peaminister Andris Kulbergs
Läti peaminister Andris Kulbergs Autor/allikas: Läti peaministri büroo
Välismaa

Läti peaminister Andris Kulbergs loodab uuele valitsusele parlamendi toetust küsida järgmisel teisipäeval. Koalitsiooni osalised enne nädalavahetust ei selgu, kuid seniste kohtumiste põhjal võiks valimised võitnud Ühinenud Nimekirjal koostöö kõige paremini sujuda Rahvuslaste Ühendusega.

Et Läti võib saada vabariigi aastapäevaks uue valitsuse, andis Kulbergs aimu pärast eilset valitsuse istungit.

"Võimalik, et toimus selle valitsuse koosseisu viimane istung. Võimalik, et järgmine istung peetakse juba uues koosseisus. Aga seda me veel ei tea," nentis Kulbergs.

Kui seimi esimesel tööpäeval parlamendi presiidiumi valides pääses sinna Šlesersi partei esindaja ja välja jäi Uus Ühtsus, järeldasid paljud, et mitteametlikult on koalitsioon selge. Pärast seda korraldas aga Kulbergs laia ringi kohtumise, kus olid Uue Ühtsuse kõrval kohal ka Progressiivid.

"Meie veendumus on, et mis tahes koalitsioon peaks olema võimalikult lai. Ja pole mingit kahtlust, et järgmine valitsus sõltub ühel või teisel moel Ainars Šlesersi häältest," ütles Läti seimi Progressiivide fraktsiooni esimees Andris Šuvajevs.

"Me ei jõudnud täna konkreetsete ettepanekuteni eelarve kohta. Sellele peaks eelnema dialoog ja mõlema poole kokkupuutepunktid," märkis Läti seimi Uue Ühtsuse fraktsiooni esimees Inese Libina-Egnere.

Uus Ühtsus sooviks nii senise välis- kui ka kaitseministri jätkamist, ehkki seitsme koha eest parlamendis on seda palju tahetud. Seetõttu näib, et senine kauaaegne võimuerakond jääb seekord jalga puhkama ja kampa võetakse Rahvuslaste Ühendus, kellele on tähtis sisejulgeoleku valdkond. Raivis Melnis võiks aga kaitseministrina jätkata ka Uue Ühtsuseta, sest ta pole selle parteiühenduse liige.

"Võttes vastu otsuseid, mis võiksid tagada majanduskasvu, kokkuhoiu ja tulemusliku juhtimise, peame leidma lahenduse, kuidas nende mõju oleks mitte lühikeseks ajaks, vaid kestaks kauem. Otsused peaksid aitama kaasa Läti arengule," lausus Läti haridus- ja teadusminister Ilze Indriksone Rahvuslaste Ühendusest.

Koalitsioonileppe sisust on peamisena esile toodud kokkuhoidu – kuni pool miljardit eurot. Kulbergs meenutas, et viimati oli Lätil tasakaalus eelarve kümme aastat tagasi.

"Kõik kooselud pole ideaalsed. Peame aru saama, millised võiksid olla edukad ja kellega koos saaksime ellu viia keerulised muutused," tõdes Kulbergs.

Šlesers aga kinnitab taas, et tema partei võib Kulbergsi valitsuse otsuseid toetada ka siis, kui nad ise sellesse ei kuulu.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: AK

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