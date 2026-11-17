Teisipäeva lõunaks said Läti valitsuskoalitsiooni moodustamiseks vajalikud dokumendid valmis ning kahe osapoole - Ühinenud Nimekirja ja Rahvuslaste Ühenduse juhid ning ministrid andsid neile oma allkirja. Enamik valitsuse liikmetest on uued, vähemalt kaks neist ka peaministri enda head tuttavad. Uus välisminister diplomaat Girts Jaunzems on peaministri klassivend ja terviseminister Normunds Stanevics Kulbergsi kursusekaaslane Tallinna Concordia kõrgkooli päevilt. Parteitute ministrite rida täiendavad senine Citadele panga peaökonomist Karlis Purgailis ja kaitseministrina jätkav Raivis Melnis.

"Iga tegemata otsus tähendab kaotatud aega. Aega, mille andsime teistele. Tegemata otsus muudab projekti kallimaks, suurendab probleemi ja raskendab valikuid. Iga edasilükatud otsuse taga on inimesed," lausus Läti peaminister Andris Kulbergs.

Kulbergs, kes on rääkinud vajadusest olla konkreetsem ja täpsem, pidas ise parlamendis üsna üldsõnalise kõne, kust väga täpselt ei selgunudki, millised meetmed kasutusele võetakse, et riigi valitsemine muutuks efektiivsemaks ja rahva elujärg paremaks.

Valitsuse eelistused on julgeolek, rahandusdistsipliin, majanduskasv ja efektiivne riigijuhtimine. Iga minister esitab kümne päeva pärast oma valdkonna prioriteedid. Kliima- ja energeetikaministeerium likvideeritakse, nelja aasta jooksul plaanitakse kokku hoida kaks miljardit eurot. Kaitsevaldkond saab viis protsenti sisemajanduse kogutoodangust. Riik asutab arengufondi, mis peaks tooma 1,7 protsenti majanduskasvu. Maksud ei tõuse.

"Maksutõusu pole järgmiseks aastaks kavandatud ega ka vajalikud. Kulbergs on öelnud, et peame vähendama kulusid, kuid suurem kokkuhoid on kavandatud 2028. ja 2029. ning eriti 2030. aastaks," ütles Läti seimi Ühinenud Nimekirja fraktsiooni esimees Maris Kuciniskis.

Kulbergsi valitsusel on napp enamus - 51 häält 100-kohalises parlamendis.Opositsiooni jäänud Progressiivid leiavad, et valitsusest saab Ainars Šlesersi partei Läti Esikohal käpiknukk, kes hääletab endise oligarhi näpunäidete järgi. Šlesers ise aga polnud teisipäeval enam kindel, et kõik tema erakonnakaaslased ikka Kulbegrsi valitsust toetavad.

"Ühinenud Nimekiri sai 41 kohta, sest rahvas tahtis lahti saada vanast poliitikast, mis juhtis Läti võlgadesse. Praegu oleme üks vaesemaid Euroopa riike," ütles Šlesers.

Kulbergsi valitsust võib pidada asjatundjate koalitsiooniks, aga ka meestevalitsuseks, sest seal on vaid üks naine - Rahvuslaste Ühenduse juht Ilze Indriksone.