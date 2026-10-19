X!

Kulbergs lükkab Läti koalitsioonikõneluste alguse nädala võrra edasi

Välismaa
Läti peaminister Andris Kulbergs
Läti peaminister Andris Kulbergs Autor/allikas: Läti peaministri büroo
Välismaa

Ühendnimekiri alustab kõnelusi võimalike Läti valitsuskoalitsiooni partneritega järgmisel nädalal, teatas peaminister Andris Kulbergs esmaspäeval avalduses meediale.

Pärast üldvalimisi on Kulbergs teinud enam kui kahenädalase pausi ega ole veel ametlikult alustanud läbirääkimisi uue koalitsioonivalitsuse moodustamiseks.

Viidates tihedale päevakavale, lubas Kulbergs sel nädalal oma kõneluste plaanide kohta ülevaate anda, mida ta esmaspäeval ka tegi. Kõnelused ise algavad aga alles enam kui nädala pärast.

Kulbergs kavatseb alustada kõnelusi teiste erakondadega uue seimi esimese istungi paiku, kusjuures esimesed kohtumised Rahvusliku Liidu ja Uue Ühtsusega on kavandatud 28. oktoobrile. Ühendnimekiri teeb nende erakondadega koostööd juba praeguses valitsuses.

Ühendnimekiri kavatseb kohtuda ka teiste parlamenti pääsenud erakondadega. Mandaadi said  ka Läti Esikohal (LPV), Suveräänne Võim/Uued Lätlased ning Progressiivsed.

Kulbergsi sõnul algab järgmise valitsuse moodustamise protsess kokkuleppega koostööpõhimõtetes, elluviidavates reformides ja vastutuses saavutatavate tulemuste eest.

Pärast esmaspäevast iganädalast koalitsioonikoosolekut ütles Kulbergs ajakirjanikele, et pidi kolleegide ees vabandama seoses uue valitsuse moodustamise läbirääkimistega, kuna isiklikud asjaolud ei luba tal varem kavandatud ajal osaleda.

"Pean kiireloomuliste isiklike asjade tõttu Lätist eemal olema, seega palusin läbirääkimised edasi lükata. Tänan kolleege mõistva suhtumise eest. Tuleme selle teema juurde tagasi järgmisel nädalal," ütles Kulbergs.

Ta lisas, et kõnelustel ei välistata ühtegi võimalikku valitsusmudelit.

"Välistatud ei ole ka vähemusvalitsuse moodustamine. Kõik võimalused on praegu laual," märkis Kulbergs.

Rahvusliku Liidu saadik Jānis Eglits teatas, et ei saa praegu läbirääkimiste oodatavat kulgu kommenteerida, kuna Kulbergsi plaan pole veel teada. Ta märkis, et kuigi Rahvuslik Liit austab täielikult Kulbergsi isiklikke asjaolusid, ootab erakond esialgu ära Kulbergsi ettepaneku, mille kohta on neil ka omad soovitused.

Uue Ühtsuse parlamendifraktsiooni juht Edmunds Jurevics ütles varem LETA-le, et kui Uuele Ühtsusele pakutakse võimalust osaleda järgmises valitsuses, seaksid nad koostöö peamisteks eeltingimusteks riikliku julgeoleku tugevdamise, õigusriigi põhimõtete ja inimõiguste austamise ning vastutustundliku majanduspoliitika.

Jurevics ütles, et Uus Ühtsus austab üldvalimiste võitja Ühendnimekirja ja seda esindava peaminister Kulbergsi lähenemist valitsuse moodustamise protsessile, mis hõlmab esimestel nädalatel ametlike läbirääkimiste pidamata jätmist.

Erakond austab ka president Edgars Rinkēvičsi toetust Kulbergsile kui uue valitsuse moodustamise protsessi juhile. Uus Ühtsus kinnitas, et on valmis konsultatsioonidega alustama kohe, kui kutse saabub.

Jurevicsi sõnul on Uue Ühtsuse üks peamisi tingimusi riiklik julgeolek. Saadik rõhutas, et arvestades Venemaa jätkuvat sõda Ukrainas, peab Läti säilitama oma kohustuse hoida kaitsekulutused viie protsendi tasemel sisemajanduse koguproduktist (SKP).

Samas rõhutas Jurevics, et Uus Ühtsus välistab igasuguse partnerluse Ainars Šlesersi parteiga Läti Esikohal (LPV) ja liiduga Suveräänne Võim/Uued Lätlased.

Ühendnimekiri saavutas seimivalimistel otsustava võidu, saades 41 mandaati. Teisele kohale tuli Läti Esikohal (LPV) 17 mandaadiga, järgnesid Suveräänne Võim/Uued Lätlased 15, Rahvuslik Liit ja Progressiivsed kumbki kümne ning Uus Ühtsus seitsme mandaadiga.

Pärast esialgseid konsultatsioone parlamenti valitud erakondadega teatas president Edgars Rinkēvičs, et järgmise valitsuse peaks moodustama Kulbergs.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: BNS

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

20:09

Hurt mängis Rumeenia superkarika finaalis, Meius alustas väliskarjääri

20:02

Läänemets: sotsid jätavad valitsuse usaldushääletusel hääletamata

19:58

Legendaarne korrespondent Christiane Amanpour lahkub CNN-ist

19:31

Tarmo Klaar: Ralf Aroni tulevik suures autospordis on kindlustatud

19:10

Venemaa rünnakutes Ukrainale jäi elektrita 550 000 majapidamist Uuendatud

19:00

Aktuaalne kaamera kell 18:30

18:59

Kulbergs lükkab Läti koalitsioonikõneluste alguse nädala võrra edasi

18:58

Tootjad on toidu tervislikkuse värvilise tähega tähistamise suhtes tõrksad

18:56

Loginovi dokfilm "Ööäär" avab Tallinna ööelu kogu oma värvikirevuses

18:55

Päevakaja (19.10.2026 18:00:00)

ringhääling 100

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

18.10

Sõja 1698. päev: Ukraina korraldas suure õhurünnaku Peterburi piirkonnas Uuendatud

19:10

Venemaa rünnakutes Ukrainale jäi elektrita 550 000 majapidamist Uuendatud

10:13

WSJ: Trumpi Venemaa-poliitika valmistab vabariiklastele peavalu

07:36

Rahutused levisid Prantsusmaalt Itaaliasse

06:40

Politsei saab seadusmuudatusega õiguse elektritõukse konfiskeerida

07:10

Tartu Ülikool lõpetab õigusteaduse päevaõppe Tallinnas

06:27

Otse kell 15: opositsioon proovib valitsust umbusaldada

18.10

Rändesurve kasvab ning Rae vald kaalub riigi vastu kohtusse pöördumist

18.10

NYT: Trump kutsus Euroopat Ukraina rahukava raames uuesti Vene gaasi ostma

06:08

Kaks Soome kodanikku tarnisid elektroonikat Venemaa sõjamasinale

ilmateade

SPORT

20:09

Hurt mängis Rumeenia superkarika finaalis, Meius alustas väliskarjääri

19:31

Tarmo Klaar: Ralf Aroni tulevik suures autospordis on kindlustatud

18:53

NBA-sse naasnud Simmons rebestas kannakõõluse

18:19

Mulluse Super Bowli MVP peab tromboosi tõttu hooaja katki jätma

loe: kultuur

18:56

Loginovi dokfilm "Ööäär" avab Tallinna ööelu kogu oma värvikirevuses

18:55

Temufis jõuab lavale humoorikas ja liigutav lugu sõprusest

18:53

Kuraator Viive Noor: mind ajendas näitust tegema lennusõit üle Eestimaa

17:19

Helen Lepalaan: mul on olemas kirjalik kinnitus, et see koondamine on näiline

loe: eeter

18:45

Kõik ERR-i raadiojaamad leiab nüüd ühisest Eesti Raadio portaalist

18:11

ERSO kinkis rahvusringhäälingu saadetele värske kõla

16:02

Toiduvalvur: maheliha ja tavalise liha toiteväärtus kuigi palju ei erine

14:29

Kambjas elav kits Lucy sünnitas haruldased kolmikud

Raadiouudised

18:00

Kultuuriministeerium soovib valida loomingu valdkonna strateegilised partnerid kolmeks aastaks senise ühe asemel

15:45

Kampaania käigus saab taas romusõidukid tänavatelt ära viia

15:30

Tallinna ideekorje: elanikke häirib enim müra

15:30

Luunja vallas puhkes võimutüli

15:25

Raadiouudised (19.10.2026 15:00:00)

12:25

Tartu Ülikool lõpetab õigusteaduse päevaõppe Tallinnas

12:25

Venemaa naftatankerid Mustal merel positsioneerivad end samal ajal kahes kohas korraga

12:25

Raadiouudised (19.10.2026 12:00:00)

10:40

Politsei saab seadusemuudatusega õiguse elektritõukse konfiskeerida

10:00

Üle-euroopaline puudega inimese kaart lubab kasutada teiste riikide soodustusi

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo