Kulbergs lükkab Läti koalitsioonikõneluste alguse nädala võrra edasi

Pärast üldvalimisi on Kulbergs teinud enam kui kahenädalase pausi ega ole veel ametlikult alustanud läbirääkimisi uue koalitsioonivalitsuse moodustamiseks.

Viidates tihedale päevakavale, lubas Kulbergs sel nädalal oma kõneluste plaanide kohta ülevaate anda, mida ta esmaspäeval ka tegi. Kõnelused ise algavad aga alles enam kui nädala pärast.

Kulbergs kavatseb alustada kõnelusi teiste erakondadega uue seimi esimese istungi paiku, kusjuures esimesed kohtumised Rahvusliku Liidu ja Uue Ühtsusega on kavandatud 28. oktoobrile. Ühendnimekiri teeb nende erakondadega koostööd juba praeguses valitsuses.

Ühendnimekiri kavatseb kohtuda ka teiste parlamenti pääsenud erakondadega. Mandaadi said ka Läti Esikohal (LPV), Suveräänne Võim/Uued Lätlased ning Progressiivsed.

Kulbergsi sõnul algab järgmise valitsuse moodustamise protsess kokkuleppega koostööpõhimõtetes, elluviidavates reformides ja vastutuses saavutatavate tulemuste eest.

Pärast esmaspäevast iganädalast koalitsioonikoosolekut ütles Kulbergs ajakirjanikele, et pidi kolleegide ees vabandama seoses uue valitsuse moodustamise läbirääkimistega, kuna isiklikud asjaolud ei luba tal varem kavandatud ajal osaleda.

"Pean kiireloomuliste isiklike asjade tõttu Lätist eemal olema, seega palusin läbirääkimised edasi lükata. Tänan kolleege mõistva suhtumise eest. Tuleme selle teema juurde tagasi järgmisel nädalal," ütles Kulbergs.

Ta lisas, et kõnelustel ei välistata ühtegi võimalikku valitsusmudelit.

"Välistatud ei ole ka vähemusvalitsuse moodustamine. Kõik võimalused on praegu laual," märkis Kulbergs.

Rahvusliku Liidu saadik Jānis Eglits teatas, et ei saa praegu läbirääkimiste oodatavat kulgu kommenteerida, kuna Kulbergsi plaan pole veel teada. Ta märkis, et kuigi Rahvuslik Liit austab täielikult Kulbergsi isiklikke asjaolusid, ootab erakond esialgu ära Kulbergsi ettepaneku, mille kohta on neil ka omad soovitused.

Uue Ühtsuse parlamendifraktsiooni juht Edmunds Jurevics ütles varem LETA-le, et kui Uuele Ühtsusele pakutakse võimalust osaleda järgmises valitsuses, seaksid nad koostöö peamisteks eeltingimusteks riikliku julgeoleku tugevdamise, õigusriigi põhimõtete ja inimõiguste austamise ning vastutustundliku majanduspoliitika.

Jurevics ütles, et Uus Ühtsus austab üldvalimiste võitja Ühendnimekirja ja seda esindava peaminister Kulbergsi lähenemist valitsuse moodustamise protsessile, mis hõlmab esimestel nädalatel ametlike läbirääkimiste pidamata jätmist.

Erakond austab ka president Edgars Rinkēvičsi toetust Kulbergsile kui uue valitsuse moodustamise protsessi juhile. Uus Ühtsus kinnitas, et on valmis konsultatsioonidega alustama kohe, kui kutse saabub.

Jurevicsi sõnul on Uue Ühtsuse üks peamisi tingimusi riiklik julgeolek. Saadik rõhutas, et arvestades Venemaa jätkuvat sõda Ukrainas, peab Läti säilitama oma kohustuse hoida kaitsekulutused viie protsendi tasemel sisemajanduse koguproduktist (SKP).

Samas rõhutas Jurevics, et Uus Ühtsus välistab igasuguse partnerluse Ainars Šlesersi parteiga Läti Esikohal (LPV) ja liiduga Suveräänne Võim/Uued Lätlased.

Ühendnimekiri saavutas seimivalimistel otsustava võidu, saades 41 mandaati. Teisele kohale tuli Läti Esikohal (LPV) 17 mandaadiga, järgnesid Suveräänne Võim/Uued Lätlased 15, Rahvuslik Liit ja Progressiivsed kumbki kümne ning Uus Ühtsus seitsme mandaadiga.

Pärast esialgseid konsultatsioone parlamenti valitud erakondadega teatas president Edgars Rinkēvičs, et järgmise valitsuse peaks moodustama Kulbergs.