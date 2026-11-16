Läti peaminister plaanib kaotada kliima- ja energiaministeeriumi

Läti peaminister Andris Kulbergs plaanib vähendada ministeeriumide arvu ja esimesena kavatseb ta kaotada kliima- ja energiaministeeriumi. Lisaks soovib Kulbergs kaasata valitsusse lisaks poliitikutele ka parteituid eksperte.

Kulbergs andis pühapäeva õhtul teada, et tema partei Ühinenud Nimekiri moodustab valitsuse Rahvuslaste Ühendusega.

Kulbergs ütles esmaspäeva hommikul, et praegu on Lätis 12 ministeeriumi, kuid nende arvu plaanitakse vähendada, kusjuures esimesena kaotatakse kliima- ja energiaministeerium.

Juba on teada, et parteitu Raivis Melnis on nõustunud jätkama kaitseministrina. Varem oli ta Uue Ühtsuse kandidaat, kuid Kulbergs ei ole endist peaministriparteid valitsusse kutsunud. Kuna Uus Ühtsus jäeti koalitsioonist välja, tuleb leida asendaja ka senisele välisministrile Baiba Bražele.

Ühinenud Nimekirja parlamendifraktsiooni juht Māris Kučinskis ütles, et arutlusel on ka eriülesannetega ministri ametikoha loomine, mille üheks võimalikuks vastutusalaks oleks probleemne Rail Balticu taristuprojekt.

Ühinenud Nimekirjal ja Rahvuslaste Ühendusel on sajakohalises seimis kokku 51 häält. See tähendab, et napi hääleenamusega vajab valitsus toetust ka teistelt erakondadelt. Enne valimisi teatas Ühinenud Nimekiri, et ei kavatse teha koostööd populistliku parteiga Läti Esikohal. Pärast valimisi on kahe partei suhted aga paranenud ning Läti Esikohal on andnud märku, et toetab valitsust mitmes küsimuses. Samas saab Ühinenud Nimekiri endiselt väita, et pole valijatele antud lubadust murdnud, vahendas LSM.

Uus Ühtsus ja Progressiivsed jäävad aga opositsiooni. Kulbergsi sõnul vastutab Uus Ühtsus paljude riigis valesti läinud asjade eest.