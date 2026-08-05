Ühtegi loobub tervise tõttu presidendikandidaadiks pürgimisest

"Ma loobun edasisest kandideerimisest Eesti Vabariigi presidendiks, kuna sain sel nädalal kinnituse oma tõsisest tervisekahjustusest," ütles Ühtegi Postimehele.

"Kui ma andsin nõusoleku kandideerimiseks, seadsin ma endale kaks kandideerimist välistavat faktorit ja üks neist oli tervis. Paraku ei osanud ma arvatagi, et mul tulebki selline otsus tõepoolest langetada," lisas ta.