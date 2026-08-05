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Ühtegi loobub tervise tõttu presidendikandidaadiks pürgimisest

Eesti
Riho Ühtegi
Riho Ühtegi Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR
Eesti

Kindralmajor reservis Riho Ühtegi teatas, et loobub presidendikandidaadiks pürgimisest.

"Ma loobun edasisest kandideerimisest Eesti Vabariigi presidendiks, kuna sain sel nädalal kinnituse oma tõsisest tervisekahjustusest," ütles Ühtegi Postimehele.

"Kui ma andsin nõusoleku kandideerimiseks, seadsin ma endale kaks kandideerimist välistavat faktorit ja üks neist oli tervis. Paraku ei osanud ma arvatagi, et mul tulebki selline otsus tõepoolest langetada," lisas ta.

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