Keskerakond toetab presidendivalimistel Tiit Landi

Keskerakonna esimehe Mihhail Kõlvarti sõnul polnud otsus toetada Landi ühtne, sest leidus ka õiguskantsleri Ülle Madise toetajaid. "Seega on tegemist kahe tugeva kandidaadiga ja me ootame sisulist debatti," nentis ta.

Kõlvart ei vastanud, kuidas jagunevad hääled Keskerakonna sees 2.septembril. Ta ütles vaid, et hääled tulevad kogu fraktsioonilt.

Küsimusele, kas Land on Keskerakonna kandidaat ka valijameeste kogus, vastas Kõlvart, et pole teada, kas asi jõuab nii kaugele, et valijameeste kogu peaks hakkama otsustama. "Lähtume sellest, et Tiit Land on meie kandidaat riigikogus ja temast võib saada väärikas president," rääkis ta.

Kõlvart ei öelnud ka seda, kas Keskerakond seaks vajadusel Landi üles teises hääletusvoorus. Ta sõnas, et Madise sai palju allkirju ja selleks, et tekiks konkurents, on vaja toetust ka Landile. "See on ka üks põhjus, miks oleme valmis teda toetama," nentis Kõlvart.

Kõlvarti sõnul vajab Eesti presidenti, kes suudab ühiskonda ühendada, seista Eesti huvide eest ning olla oma tegevuses poliitiliselt sõltumatu.

"Tiit Landi tugevuseks on nii akadeemiline ja rahvusvaheline taust kui ka pikk juhtimiskogemus. Need omadused on toonud tunnustust ja rahva toetust ka tänasele presidendile Alar Karisele," lausus Mihhail Kõlvart. "Pean väga oluliseks ka Tiit Landi poliitilist neutraalsust. President ei pea olema ühe erakonna või poliitilise jõu esindaja, vaid kogu Eesti president."

Keskerakond peab oluliseks, et päriselt toimuksid presidendivalimised, mitte riigipea määramine ning seetõttu on vähemalt kahe kandidaadi olemasolu demokraatia seisukohalt vajalik, lisas Mihhail Kõlvart.

"Kohtumine Tiit Landiga näitas, et tegemist on inimesega, kes suudab keerulistele küsimustele läheneda sisuliselt ja pragmaatiliselt. Rääkisime erinevatest Eesti jaoks olulistest teemadest – energeetikast, demograafiast, haridusest, majandusest ja rahvusvahelistest suhetest. Tiit Landi valmisolek nende teemade üle sisuliselt arutleda jättis väga hea mulje. Ta ei otsi ideoloogilisi vastandumisi, vaid lahendusi," lausus Keskerakonna esimees.

Mihhail Kõlvarti hinnangul on järgmise presidendi üks olulisemaid ülesandeid taastada usaldust Eesti ühiskonnas ning olla erinevate maailmavaadete ja ühiskonnarühmade ühendaja. "Eesti ühiskond on viimastel aastatel muutunud järjest enam vastanduvaks. Me vajame presidenti, kes suudab kuulata erinevaid inimesi, otsida ühisosa ja tuua ühise laua taha ka need, kelle vaated on väga erinevad. Tiit Landil on selleks eeldused olemas," märkis ta.

Kõlvart ütles, et Tiit Landi pikaajaline kogemus ülikoolide juhtimisel annab talle hea ettevalmistuse ka Eesti teaduse, hariduse ja innovatsiooni eest seismiseks. "Eesti konkurentsivõime sõltub väga palju sellest, kas suudame olla innovaatilised, haritud ja avatud uutele lahendustele. Tiit Land mõistab neid teemasid sügavuti ning presidendina võiks ta olla nende valdkondade tugev eestkõneleja," märkis Kõlvart.

Keskerakonna fraktsioonis on riigikogus seitse saadikut ja lisaks saavad nad arvestada Peeter Ernitsaga ehk kokku kaheksa saadikuga. Presidendikandidaadi ülesseadmiseks on vaja vähemalt 21 saadiku toetusallkirja. Ehk Landi ülesseadmiseks vajaks Keskerakond tuge nii Isamaast (fraktsioonis kaheksa, aga kokku 11 saadikut) kui ka vähemalt kahelt nn aknaalustelt.