Land andis mõista, et ta ei saa ülesseadmiseks vajalikke hääli kokku

"Tänane rehkendus riigikogu saalis näitab, et sealseks hääletuseks esitatakse vaid üks väärikas kandidaat. Soovin Ülle Madisele edu ja vastupidavust!" kirjutas Land.

Presidendikandidaadi ülesseadmiseks riigikogus on vaja vähemalt 21 saadiku toetust. Hetkel on kindlalt Landi taga vaid Keskerakond, kel on riigikogus kaheksa saadikut. samuti on avaldanud toetust mõned fraktsioonitud saadikud (Kalev Stoicescu ja Meelis Kiili), kuid sellest ülesseadmiseks ei piisa.

Land ütles, et oli ja on vajadusel ka edaspidi valmis pidama sisulist debatti Eesti tuleviku üle ning tutvustama oma visiooni presidendi rollist selles.

"Minu jaoks olid kohtumised riigikogu liikmetega väga väärtuslikud. Teemasid, mille üle Eesti vajab arutelu, on palju, muuhulgas ka presidendi valimise kord – kas riigipea peaks jätkuvalt valitama riigikogus erakondade üleselt või eelistame tulevikus otsevalimisi."

Land tänas kõiki, kes tema ülesseadmist on toetanud, eriti kolleege rektoreid ja Teaduste Akadeemia presidenti.

Riigikogu koguneb presidenti valima 2. septembril.