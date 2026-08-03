Pillak: Madise on presidendiks kandideerimise valmisolekut väljendanud

Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni esimees Õnne Pillak ütles, et õiguskantsler Ülle Madise on Reformierakonnale väljendanud oma valmisolekut presidendiks kandideerida.

"Reformierakonna fraktsiooni poolt oleme kogu aeg öelnud, et meie Ülle Madise kandideerimist presidendiks toetame. Olen ka ise Ülle Madisega suhelnud ja ta on seda valmisolekut väljendanud, et kui on olemas laiapõhjane toetus, siis on ta valmis presidendi ametisse kandideerima," ütles Pillak ERR-ile.

Pillaku sõnul saab teemat arutada järgmisel nädalal kogunev riigikogu vanematekogu.

"Ma kutsuks oma kolleege, kes ei ole veel oma valikut öelnud, seda välja ütlema. Ei pea ootama vanematekogu, saab juba täna, homme või ülehomme oma otsuse välja öelda, kas nad on valmis Ülle Madiset toetama," lausus ta.

Pillaku sõnul võiks vanematekogu koosolekul tulla Madise suhtes lõplik toetusavaldus. "Loodan, et vähemalt kaks fraktsiooni, kui mitte kolm, on valmis veel Ülle Madist toetama, nii nagu teisedki saadikud riigikogus," ütles Pillak.

Riigikogu opositsioonierakondade Keskerakonna ja Isamaa juhid Mihhail Kõlvart ja Urmas Reinsalu ütlesid esmaspäeval ERR-ile, et tahavad enne Ülle Madise võimalikku presidendikandidaadina toetamist või mitte toetamist tema selget otsust ning avalikku arutelu ka teiste potentsiaalsete kandidaatidega.

Riigikogu esimees Lauri Hussar (Eesti 200) teatas esmaspäeval, et kutsus 11. augustiks kokku riigikogu vanematekogu, et arutada eelseisvaid presidendivalimisi ning seda, kuidas valida järgmine Eesti Vabariigi president parlamendis.

Presidendikandidaatide esitamine algab 21. augustil ning valimiste esimene voor on 2. septembril.