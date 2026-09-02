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Otse kell 12: presidendivalimised riigikogus

Eesti
Eesti

Kolmapäeval koguneb riigikogu erakorralisele istungjärgule, et valida Eestile järgmine president. Kell 12 algavat riigikogu istungit näeb otsepildis ERR-i portaalis.

Kolmapäeval algusega kell 12 toimub presidendi valimise esimene hääletusvoor. Vabariigi valimiskomisjon on registreerinud presidendikandidaadiks Ülle Madise, kelle seadis üles 75 riigikogu liiget.

Enne esimest hääletusvooru esineb presidendikandidaat riigikogus ettekandega. Seejärel on riigikogu liikmetel hääletamiseks aega üks tund. Kui hääletamine on lõppenud ja võimalikud protestid lahendatud, loeb valimiskomisjon avalikult hääled kokku.

Valituks tunnistatakse kandidaat, kelle poolt hääletab riigikogu koosseisu kahekolmandikuline enamus ehk vähemalt 68 riigikogu liiget.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

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