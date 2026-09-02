Reformierakondlane Vilja Toomast ei osale presidendivalimistel

Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni liige Vilja Toomast ei osale kolmapäeval riigikogus toimuvatel presidendivalimistel, sest viibib Prantsusmaal tütre pulmapidustustel. See tähendab, et Ülle Madisel on üks hääl vähem.

"Ma olen Prantsusmaal, kuna tütar abiellub," lausus Toomast Delfile.

Abieluranda sõuab tema ja Edgar Savisaare tütar Rosina. Ta on Prantsusmaaga tihedalt seotud juba 2009. aastast saati. Lõpetanud Tallinnas kooli, läks ta edasi õppima just sinna riiki.

Küll kinnitas Toomast, et kuigi ta seda hääletusel öelda ei saa, on ta kindlasti Ülle Madise poolt.

Kolmapäeval algusega kell 12 toimub presidendi valimise esimene hääletusvoor. Vabariigi valimiskomisjon on registreerinud presidendikandidaadiks Ülle Madise, kelle seadis üles 75 riigikogu liiget.