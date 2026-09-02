Galerii: presidendivalimised riigikogus

Istungi alguses esines presidendikandidaat riigikogus ettekandega. Seejärel on riigikogu liikmetel hääletamiseks aega üks tund. Kui hääletamine on lõppenud ja võimalikud protestid lahendatud, loeb valimiskomisjon avalikult hääled.

Valituks tunnistatakse kandidaat, kelle poolt hääletab riigikogu koosseisu kahekolmandikuline enamus ehk vähemalt 68 riigikogu liiget.

Ülle Madise kogus 71 riigikogu liikme poolthääle.