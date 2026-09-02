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Galerii: presidendivalimised riigikogus

presidendivalimised
Uus vastvalitud Eesti vabariigi president Ülle Madise
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76 pilti
presidendivalimised

Riigikogus algas kolmapäeva keskpäeval presidendivalimiste esimene hääletusvoor. Ainsa kandidaadina oli registreeritud Ülle Madise, kelle seadsid üles 75 riigikogu liiget.

Istungi alguses esines presidendikandidaat riigikogus ettekandega. Seejärel on riigikogu liikmetel hääletamiseks aega üks tund. Kui hääletamine on lõppenud ja võimalikud protestid lahendatud, loeb valimiskomisjon avalikult hääled.

Valituks tunnistatakse kandidaat, kelle poolt hääletab riigikogu koosseisu kahekolmandikuline enamus ehk vähemalt 68 riigikogu liiget.

Ülle Madise kogus 71 riigikogu liikme poolthääle.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

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