Otse kell 11.50: ETV ülekanne Toompealt presidendivalimistelt

Presidendivalimiste protsess on jõudnud otsustava tähiseni - riigikogu saadikud kogunevad täitma oma põhiseaduslikku kohustust. Kas uue presidendi nimi selgub kohe valimiste esimeses voorus või venib protsess pikemaks, selgub ETV otseülekandes, mida näeb ka ERR-i portaalis.

Otsesaade Toompealt algab kell 11.50. Saatejuhid on Liisu Lass ja Mirko Ojakivi ning reporter Taavi Eilat.

Kell 12 algab riigikogu istungisaalis erakorraline istungjärk, kus toimub presidendi valimise esimene hääletusvoor. Vabariigi valimiskomisjon on registreerinud presidendikandidaadiks Ülle Madise, kelle seadis üles 75 riigikogu liiget.

Enne esimest hääletusvooru esineb presidendikandidaat riigikogus ettekandega. Seejärel on riigikogu liikmetel hääletamiseks aega üks tund. Kui hääletamine on lõppenud ja võimalikud protestid lahendatud, loeb valimiskomisjon avalikult hääled kokku.

Valituks tunnistatakse kandidaat, kelle poolt hääletab riigikogu koosseisu kahekolmandikuline enamus ehk vähemalt 68 riigikogu liiget.