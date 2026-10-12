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Teisipäev tuleb hall ja soe

ilm
Foto: Airika Harrik/ERR
ilm

Järgnevad päevad tulevad niisked ja hallid, kuid oktoobri keskpaiga kohta veel võrdlemisi soojad.

Möödunud ööpäeval liikus üle Läänemere itta madalrõhkkond. Tihedam sadu koondus päeval Eesti ida- ja põhjaosa kohale; mujal Baltimaades oli sajupilvi hajusalt. Veidi lääne pool, Euroopa keskosast kulges Skandinaaviasse kõrgrõhuvöönd. Selle piires oli ilm täna kuiv. Samas jõudis Atlandilt Norra merele madalrõhkkond, mis muutis päeva Euroopa lääneosas vihmaseks ja tuuliseks.

Eeloleval ööl taandub madalrõhuala Baltimaade kohalt aeglaselt itta. Öö hakul sajab mitmel pool vihma ning tuul on kohati mõõdukas ja puhanguline. Pärast keskööd tugevneb Läänemere ääres kõrgema rõhuga ala. Pilvises taevas esineb kohati selgimisi, sadusid jääb vähemaks ning tuul nõrgeneb. Kolmapäeval saabub Skandinaaviast Läänemerele uus madalrõhkkond. Selle servas jõuavad vihmapilved ka Eesti kohale.

Saabuv öö tuleb pilvine, vaid üksikute selgimistega. Mitmel pool sajab vihma, kuid pärast keskööd sadu harveneb. Paiguti tekib udu. Puhub valdavalt põhjakaare tuul kaks kuni seitse, rannikul kirdetuul viis kuni kümme, iiliti 15 m/s. Pärast keskööd tuul järk-järgult nõrgeneb. Õhutemperatuur on kolm kuni kaheksa, rannikul kuni 11 °C.

Teisipäeva hommikul on pilves selgimistega ja kohati vihmane ilm. Tuul puhub põhjakaarest kolm kuni kaheksa, rannikul iiliti 11 m/s. Sooja on neli kuni kaheksa, rannikul kuni 11 °C.

Ka päev tuleb pilves selgimistega ning paiguti rabistab vihma. Puhub nõrk valdavalt põhjakaare, pärastlõunal muutliku suunaga tuul ning sooja on oodata seitse kuni 12 °C.

Kolmapäeval on taevas võrdlemisi pilvine ning vihmasadu levib saartelt mandrile. Tuul on kohati mõõdukas ja puhanguline ning sooja on vaid kaheksa kuni 12 kraadi. Neljapäeval ja reedel on pilvisus vahelduv ning paiguti rabistab kergelt vihma. Neljapäeva ennelõunal võib kohati udu olla. Laupäevaks pilvisus hõreneb ja päev tuleb olulise sajuta. Kui neljapäeval on sooja keskmiselt 11, siis reedel ja laupäeval 13 kraadi.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: AK

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