Pühapäeva päeval võib tulla vihma

Loodusvaated on veel kaunid ja värvilised, kuid tonaalsus aina enam kuldselt sügisene.

Eeloleval ööl liigub madalrõhkkond mööda Venemaa lääneserva põhja poole ja jääb päeval Valge mere äärde pöörlema. Selle edelaserv ulatub veel Baltimaade kohale.

Taevasse kerkib pilverünki, mis kohati vihmahooge annavad. Päeval liigub Põhjamerelt üle Skandinaavia lõunaosa Läänemerele kõrgrõhuhari. Õhtu poole õhurõhk tõuseb, pilvisus hõreneb ning sajuhood lakkavad. Esmaspäeval jõuab kõrgrõhuhari merelt Baltimaade kohale.

Öö tuleb Eestis laialdaselt selge taevaga ja sajuvõimalus on sisemaal väike. Kuna õhumass on jahe, langeb temperatuur varahommikuks sisemaal isegi kolme kraadini ja mõnel pool võib olla kerget öökülmagi. Päeval on laialdaselt päikesepaistet, kuid taevasse kerkib ka rünkpilvi, millest peamiselt Lääne-Eesti rannikualadel kohati hoovihma tuleb.

Saabuval ööl on pilvisus vähene ja vahelduv. Kohati sajab hoovihma, sajuvõimalus on suurem rannikualadel ja saartel, ning võib olla äikest. Sisemaal tekib paiguti udu. Tuul puhub läänest kaks kuni kaheksa, rannikul loodest ja põhjast viis kuni 11, iiliti 15 m/s. Plusskraade on termomeetril kuus kuni 11, rannikul kuni 15.

Pühapäeva hommik tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega. Üksikutes kohtades sajab hoovihma ning Lõuna-Eestis võib paiguti veel udu olla. Puhub loode- ja läänetuul kaks kuni kaheksa, rannikul loode- ja põhjatuul viis kuni 11, iiliti kuni 15 m/s. Sooja on üheksa kuni 13, saarte rannikul kuni 15°C.

Kui päeval on pilvisus vahelduv ja kohati sajab hoovihma, siis õhtu poole taevas selgineb ja sajuhood lakkavad. Tuul puhub loodest ja läänest, ennelõunal ka põhjast viis kuni 11, iiliti 14, rannikul kuni 16 m/s. Õhtul tuul sisemaal nõrgeneb. Sooja on oodata 13–17°C.

Esmaspäeval on pilvisus vähene ja vahelduv, öösel on kohati udu ning päeval rabistab paiguti hoovihma. Sooja on keskmiselt 18°C.

Teisipäeval on pilvi veidi enam, kuid hoovihmad koonduvad Lääne-Eesti kohale. Sooja on teisipäeval keskmiselt 19 ning kolmapäeval 18°C.

Kolmapäev ja neljapäev tulevad pilves selgimistega. Rabistab hoovihma, kolmapäeval on sajud kohati tugevad ning sähvida võib ka äike.

Neljapäeval langeb keskmine õhutemperatuur 16°C peale.