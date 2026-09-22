Kolmapäeval sajab mitmel pool Eestis vihma

Kolmapäeva ööl Skandinaavia ja Läänemere kohal olev kõrgrõhuala nõrgeneb, kuid hoiab ilma rannikul veel sajuta ning jahedana. Samal ajal liigub madalrõhkkond Valgevene kohalt aeglaselt Leedu-Läti piirile. Öösel Baltimaade idaservas pilvisus tiheneb ja vihmasadu liigub aeglaselt lääne poole, eemaldudes õhtuks merele. Ilm on tuuline ning võrdlemisi kõle.

Öö tuleb Lääne-Eestis vahelduva pilvisusega ja sajuta. Ida pool aga pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestisse jõuab intensiivne vihmasadu. Pärast keskööd levib sadu edasi lääne suunas. Võib olla äikest ning kohati tekkida udu. Tuul puhub valdavalt põhjakaarest 4-10, iiliti 13, rannikul 6-12, iiliti 17 m/s. Õhusooja on 4 kuni 10, rannikul kuni 13 kraadi.

Kolmapäeva hommikul pilvisus tiheneb ja sajuala liigub ida poolt Lääne-Eesti kohale. Paiguti on sadu tugev. Puhub põhja- ja kirdetuul 5-12, rannikul iiliti 17 m/s. Õhutemperatuur on 8 kuni 13 kraadi.

Päeval on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool rabistab vihma. Puhub mõõdukas, rannikul iiliti tugev põhja- ja kirdetuul ning sooja on 12 kuni 17 kraadi.

Neljapäeval on taevas pilves ning sajuala laieneb mandrilt saartele. Sadu on kohati tugev ning alles õhtul hakkab Ida-Eestis harvenema. Sooja on töönädala lõpus keskmiselt 13 kraadi. Reedel ja laupäeval esineb pilvises taevas ka selgimisi. Sajab vihma ning reedel on sadu kohati intensiivne. Pühapäeval on taevas muutlik ning paiguti rabistab hoovihma. Laupäeval on sooja keskmiselt 14 ning pühapäeval 15 kraadi.