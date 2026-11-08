Esmaspäev tuleb pilvine ja vihmane

Öö tuleb pilves selgimistega ning paiguti on udu. Rannikualadel sajab kohati vähest vihma. Tuul puhub edelast ja läänest 2 kuni 8, rannikul iiliti 13 meetrit sekundis. Plusskraade on termomeetril 1 kuni 6, rannikul kuni 8.

Hommik tuleb pilvine ning kohati sajab vähest vihma. Puhub nõrk, rannikul iiliti mõõdukas lääne- ja edelatuul ning sooja on 2 kuni 8 kraadi.

Päeval on taevas enamasti pilves ning kohati rabistab vähest vihma. Puhub edela- ja läänetuul 4 kuni 10, rannikul iiliti 13, põhjarannikul 16 meetrit sekundis. Sooja on oodata 5 kuni 9 kraadi.

Teisipäeval on pilves selgimistega ilm ning Põhja-Eestis ja saartel tibab kohati vähest vihma. Kolmapäeval hakkab pilvisus lääne poolt tihenema ning vihmasadu levib ida suunas üle maa. Sisemaal võib paiguti lörtsigi tulla. Pilvine tuleb ka neljapäev, kuid sel päeval tulevad sajud peamiselt vihmana alla. Reedel on pilvisus vahelduv. Mitmel pool sajab vihma, hommiku poole ööd ja päeval kohati ka lörtsi, kuid õhtul mõnel pool juba hoopiski lund. Sooja on järgnevail päevil keskmiselt 3 kuni 4 kraadi.