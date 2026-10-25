Nädala algust saadavad tugev tuul ja vihmasajud

Esmaspäeva hommik tuleb pilvine ja vihmane, samas rütmis kulgeb ka ülejäänud nädal.

Eeloleval ööl liigub pühapäevaks Põhjamere äärde ägeda tormi toonud madalrõhkkond Norra lõunaossa ning võtab päeval suuna Norra merele. Lõuna-Skandinaavias sajab tihedat vihma, mägedes ka lörtsi. Madalrõhulohk laieneb üle Läänemere ning kannab sajupilvi üle Eesti. Sadu on nõrk, paiguti ehk mõõdukas, ent tuul kohati tugev.

Teisipäeval jõuab Atlandilt Fääri saartele uus aktiivne madalrõhkkond, mis laieneb päeval Lõuna-Skandinaavia kohale. Vihmapilvi jõuab ka Eesti lääneserva. Samas Ida-Eesti kohale sirutub Venemaal laiuva kõrgrõhuala serv. Seal tuleb nii öö kui ka päev selgem ja sajuta.

Eelolev öö tuleb pilves selgimistega ning vihmasadu liigub ida suunas üle Eesti. Puhub kagu- ja lõunatuul 6 kuni 12, iiliti 17, saartel ja läänerannikul 10 kuni 15, iiliti kuni 21 ning öö hakul saartel kuni 24 meetrit sekundis. Õhusooja on 6 kuni 11 kraadi.

Esmaspäeva hommik tuleb pilvine ja vihmane. Puhub mõõdukas, iiliti tugev kagu- ja lõunatuul ning õhutemperatuur on 8 kuni 11 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm ning hooti sajab vihma. Ida-Eestis on pilvisus tihedam ja sajud intensiivsemad. Puhub kagu- ja lõuna-, pärastlõunal saartel ka edelatuul 5 kuni 12, iiliti 17, saartel ja läänerannikul 9 kuni 14, iiliti kuni 20 meetrit sekundis. Pärastlõunal sisemaal tuul nõrgeneb. Sooja on esmaspäeval 9 kuni 12 kraadi.

Teisipäeval on pilvisus muutlik. Kui öösel on suurem hoovihma võimalus Lääne-Eestis, siis päeval rabistab kohati vihma juba üle Eesti. Sooja on keskmiselt 11 kraadi. Töönädala teine pool tuleb pilves selgimistega. Kui kolmapäeva öö tuleb peamiselt sajuta, siis päeval rabistab Lääne-Eestis paiguti vihma.

Neljapäeval sajab vihma laialdasemalt, keskpäeva paiku lääne poolt alates vihm lakkab. Sooja on neil päevil keskmiselt 10 kraadi. Reedel langeb keskmine temperatuur 9 kraadi peale. On udu ning kohati tuleb ka vihma.