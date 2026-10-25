X!

Nädala algust saadavad tugev tuul ja vihmasajud

ilm
Vihm.
Vihm. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
ilm

Esmaspäeva hommik tuleb pilvine ja vihmane, samas rütmis kulgeb ka ülejäänud nädal.

Eeloleval ööl liigub pühapäevaks Põhjamere äärde ägeda tormi toonud madalrõhkkond Norra lõunaossa ning võtab päeval suuna Norra merele. Lõuna-Skandinaavias sajab tihedat vihma, mägedes ka lörtsi. Madalrõhulohk laieneb üle Läänemere ning kannab sajupilvi üle Eesti. Sadu on nõrk, paiguti ehk mõõdukas, ent tuul kohati tugev.

Teisipäeval jõuab Atlandilt Fääri saartele uus aktiivne madalrõhkkond, mis laieneb päeval Lõuna-Skandinaavia kohale. Vihmapilvi jõuab ka Eesti lääneserva. Samas Ida-Eesti kohale sirutub Venemaal laiuva kõrgrõhuala serv. Seal tuleb nii öö kui ka päev selgem ja sajuta.

Eelolev öö tuleb pilves selgimistega ning vihmasadu liigub ida suunas üle Eesti. Puhub kagu- ja lõunatuul 6 kuni 12, iiliti 17, saartel ja läänerannikul 10 kuni 15, iiliti kuni 21 ning öö hakul saartel kuni 24 meetrit sekundis. Õhusooja on 6 kuni 11 kraadi.

Esmaspäeva hommik tuleb pilvine ja vihmane. Puhub mõõdukas, iiliti tugev kagu- ja lõunatuul ning õhutemperatuur on 8 kuni 11 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm ning hooti sajab vihma. Ida-Eestis on pilvisus tihedam ja sajud intensiivsemad. Puhub kagu- ja lõuna-, pärastlõunal saartel ka edelatuul 5 kuni 12, iiliti 17, saartel ja läänerannikul 9 kuni 14, iiliti kuni 20 meetrit sekundis. Pärastlõunal sisemaal tuul nõrgeneb. Sooja on esmaspäeval 9 kuni 12 kraadi.

Teisipäeval on pilvisus muutlik. Kui öösel on suurem hoovihma võimalus Lääne-Eestis, siis päeval rabistab kohati vihma juba üle Eesti. Sooja on keskmiselt 11 kraadi. Töönädala teine pool tuleb pilves selgimistega. Kui kolmapäeva öö tuleb peamiselt sajuta, siis päeval rabistab Lääne-Eestis paiguti vihma.

Neljapäeval sajab vihma laialdasemalt, keskpäeva paiku lääne poolt alates vihm lakkab. Sooja on neil päevil keskmiselt 10 kraadi. Reedel langeb keskmine temperatuur 9 kraadi peale. On udu ning kohati tuleb ka vihma.

Toimetaja: Merilin Leetna

Samal teemal

eesti raadio

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

21:41

Tartu Bigbank pääses Aadu Luukase karikavõistluste poolfinaali

21:38

Nädala algust saadavad tugev tuul ja vihmasajud

21:37

15 laevavrakki said kaitse, et traalpüük neid ei hävitaks

21:30

Puuduv luba pärijatelt võib jätta käsikirja sahtlisse ja raamatu ilmumata

21:24

Erihoolekande järjekord võib kesta kauem kui abivajaja elu

21:18

Hiiumaa viljatontide oksjonil kerkis kalleima tondi hind 50 euroni

21:11

Liverpool sai väärt võidu, Man United masendava kaotuse

21:09

Iisraeli valimised võivad teha lõpu Netanyahu pikale võimuperioodile

20:47

Põlva Serviti jõudis eurosarjas edasi

20:06

Pärnu alistas Kirvese kaksikduubli toel Läti Ülikooli

ringhääling 100

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

07:09

Riik maksab endiste riigipeade kaasadele esindustasudeks tuhandeid eurosid kuus

17:46

Venemaal Belgorodi oblastis asuvat kaubanduskeskust tabas droonirünnak Uuendatud

23.10

Eesti läheb pühapäeval üle talveajale ja kella tuleb tagasi keerata

14:09

Politsei: radikaliseerumise tunnused ilmnevad üha noorematel inimestel

24.10

1704. sõjapäev. Ukraina: Starshield töötab taas täisvõimsusel Uuendatud

24.10

Pariisis puhkesid kokkupõrked meeleavaldajate ja politsei vahel Uuendatud

24.10

Trump ähvardas kehtestada Venemaale ja Ukrainale 200-protsendised tollid

24.10

Herem: Eestil on vaja kerghävitajaid

09:27

Politsei vahistas Saksa kodaniku kahtlustatuna Hitleri Kotkapesa süütamises Uuendatud

24.10

Isamaa lubab sulgeda kliimaministeeriumi ja luua skandaalide uurimiskomisjoni Uuendatud

ilmateade

SPORT

21:41

Tartu Bigbank pääses Aadu Luukase karikavõistluste poolfinaali

21:11

Liverpool sai väärt võidu, Man United masendava kaotuse

20:47

Põlva Serviti jõudis eurosarjas edasi

20:06

Pärnu alistas Kirvese kaksikduubli toel Läti Ülikooli

loe: kultuur

16:11

Tütar galerii esindatavate kunstnikega liitus August Sai

15:55

Arvustus. Kas valul on keel?

14:44

Galerii: Keila-Joa lossis avati moeajaloo muuseum

13:49

Lavastuskunstnik Laura Pählapuu: kui keegi ütleb midagi halvasti, siis võtan seda väga südamesse

loe: eeter

12:22

Kaisa Kuslapuu: ärkasin ühel hommikul ja mõtlesin, et miks ma üldse eesti keeles muusikat kirjutan

10:13

Toivo Freeman-Pilt: kui Valentino disainer tahab minuga koostööd teha, teen vist õiget asja

09:22

ETV2 teemaõhtu on pühendatud Mati Põldrele

24.10

Kaare: alates esimesest filmist on peale kasvanud mitu põlvkonda Ämblikmehe fänne

Raadiouudised

18:40

Päevakaja (25.10.2026 18:00:00)

18:35

Mäetööstuse ettevõtted pole rahul riigi maa hindamise süsteemiga

18:30

Riik plaanib tehisaru-agendid registreerida ja anda neile oma isikukoodid

18:30

USA vahevalimiste eel on suure tähelepanu all Michigani osariik

09:55

Ilm püsib muutlik, nädala pärast läheb külmemaks

24.10

Tallinna loomaaia asukad said täna kõrvitsatega maiustada

24.10

Mihkli talumuuseum Hiiumaal  peab tänavust suve läbi aegade parimaks külastushooajaks

24.10

Päevakaja (24.10.2026 18:00:00)

24.10

Pärnu muusemis on EÕM-i 60 juubelit tähistav näitus

23.10

Päevakaja (23.10.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo