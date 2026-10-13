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Bulgaaria: droonid tabasid Mustal merel kaht laeva, üks uppus

Välismaa
Rumen Radev
Rumen Radev Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Spasiyana Sergieva
Välismaa

Droonid tabasid Mustal merel Bulgaaria lähistel kaht laeva, uputades neist ühe, teatas teisipäeva varahommikul peaminister Rumen Radev.

Üks uppunud laeva meeskonnaliige on päästetud, ütles ta, kuid ei andnud täpsemat teavet teiste kohta.

Päästemeeskonnad evakueerisid teiselt laevalt, Malta lipu all sõitvalt Chelsea 3 pardalt kõik 15 meeskonnaliiget, neist viis vajas kergemate vigastuste tõttu arstiabi, ütles Radev.

Ta nimetas rünnakuid täielikult vastuvõetamatuteks ning palus NATO-lt ja Euroopa Liidult abi.

Radevi sõnul ei ole veel selge, kes vastutab laevade ründamise eest.

Droonid on varemgi rünnanud Bulgaaria lähistel asuvaid kaubalaevu. Näiteks 6. oktoobril kinnitas valitsus, et droonid tabasid Mustal merel kaht kaubalaeva, mille tagajärjel üks neist uppus. Radev mõistis toona droonirünnaku hukka ning nimetas seda rahvusvahelise mereõiguse jämedaks rikkumise  

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AP/AFP/Reuters

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