Bulgaaria lähistel said droonirünnakus pihta kaks kaubalaeva

Bulgaaria valitsus kinnitas, et droonid tabasid ööl vastu teisipäeva Mustal merel kaht kaubalaeva, mille tagajärjel üks neist uppus. Laevad sõitsid Togo ja Palau lipu all ning asusid umbes 70 meremiili kaugusel Bulgaaria rannikust.

Venemaa sõja mõju Ukrainale laieneb ja eskaleerub, kuna juba mitmendat päeva järjest on mehitamata õhusõidukid rünnanud Mustal merel liikuvaid laevu.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen nimetas olukorda üha murettekitavamaks ning rõhutas, et tsiviillaevade ja süütute meeskondade ründamine on vastuvõetamatu.

Bulgaaria peaminister Rumen Radev mõistis droonirünnaku hukka ning nimetas seda rahvusvahelise mereõiguse jämedaks rikkumise

"Selline rünnak Bulgaaria ainuõiguslikus majandusvööndis on täiesti vastuvõetamatu," ütles Radev.

Palau lipu all sõitnud laeva meeskonna päästis lähedal viibinud Bulgaaria laev. 18 meeskonnaliiget viidi Varna haiglatesse, neist mõned said tõsiseid põletushaavu. Togo lipu all sõitnud teise laeva meeskond on seni kadunud.

Viimane juhtum leidis aset järjestikuste Musta mere laevarünnakute taustal. Päev varem süttis ja uppus Rumeenia vetes Türgi kaubalaev, mis vedas Ukraina vilja ja mida arvatavasti tabas samuti droon.