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Rumeenia vetes süttis järjekordne kaubalaev

Välismaa
Rumeenia mereväelane õppusel.
Rumeenia mereväelane õppusel. Autor/allikas: SCANPIX / EPA / ROBERT GHEMENT
Välismaa

NATO liikmesriigi Rumeenia territoriaalvetes ankrus olnud kaubalaev süttis kolmapäeva hilisõhtul ning selle meeskond evakueeriti, teatasid Rumeenia võimud täpsustamata põlengu põhjust. Tegemist on järjekordse intsidendiga Mustal merel, mille põhjakaldal jätkub Venemaa agressioonisõda Ukraina vastu ning kus kumbki pool ründab teise aluseid.

Rumeenia merendusvõimud teatasid kolmapäeval, et sai Komooride lipu all sõitvalt kemikaali- ja naftatankerilt Yara J teate pardal puhkenud tulekahju kohta. Võimude teatel meeskond evakueeriti ja see on nüüd ohutus kohas.

Kaitseminister Radu Miruță sõnul ei olnud selge, kas laeva tabas droon. Juhtumit uuritakse.

Laev oli ankrus Rumeenia territoriaalvetes, umbes 8–10 meremiili (14,8–18,5 kilomeetri) kaugusel Sulina kanalist kagus.

Doonau jõe Sulina kanal on Ukraina teraviljaekspordi jaoks oluline veetee. Halvast ilmast ja ebapiisavast personalist tingitud viivitused on tekitanud olukorra, kus kümned laevad ootavad kanali läbimist.

Sotsiaalmeedia teatel oli samal ajal tulekahju puhkemisega laeval tuvastatud mere kohal kaks õhusihtmärki, mis sisenesid Rumeenia õhuruumi. Võimud ei ole siiski kinnitanud, kas juhtumid olid omavahel seotud või kas laeva tabas droon.

Kaitseminister Miruță sõnul teatas laev tulekahjust kell 20.23. Esialgu paluti abi, kuid hiljem kinnitas meeskond, et tulekahju oli kustutatud ja laev ei olnud enam ohus. Teadaolevalt oli laev tühi ning oodanud piirkonnas juba mitu päeva.

Väidetavalt ei tuvastanud Rumeenia kaitseväe radarid YARA J poole lähenevat drooni. Tulekahju põhjust uuritakse ning laev suundub Constanța sadamasse tehnilisele ülevaatusele, et selgitada välja, mis juhtus.

Ühismeediakanal GeoInsider märkis, et Rumeenia õhuruumi rikkunud droonid tuvastati vaid mõni minut enne seda, kui YARA J hädaabikutsungi edastas. 

Musta mere kohal kahe õhusihtmärgi avastamise järel saadeti Rumeeniast õhku seal asuvad Hispaania hävitajad F-18 ning Tulcea ja Galați maakonna osades anti häire. Ühe sihtmärgiga kadus mere kohal radarikontakt. Teine lahkus Rumeenia õhuruumist, suundus Ukraina poole ja hävitati hiljem Ukraina õhutõrje poolt Reni lähedal, vahendas sõjasündmusi kajastav sotsiaalmeediakonto GeoInsider.

Miruță rõhutas, et radarikontakti kadumine ei tähenda tingimata, et droon on hävitatud. Samuti ütles ta, et on ebarealistlik eeldada, et iga Musta mere kohal lendav objekt suudetakse tuvastada ja kinni püüda.

Alates oktoobri algusest on Mustal merel NATO liikmesriikide Rumeenia ja Bulgaaria ranniku lähedal saanud tabamuse viis kaubalaeva. Arvatavalt 23 meremeest on hukkunud või teadmata kadunud.

Rünnakud on toonud esile üha kasvava ohu, mida Vene-Ukraina sõjaga seotud droonisõda kujutab kaubalaevade liiklusele Mustal merel.

Venemaa pommitab Ukraina Musta mere sadamaid, sundides Kiievit üha enam kasutama Doonau jõesadamaid ja laevateid, mis kulgevad Bulgaaria ja Rumeenia ranniku lähedal.

Rumeenia kaitseminister kutsus üles tugevdama liitlaste kohalolekut Mustal merel ning ütles, et Rumeenia peaks korduvatele õhuruumi rikkumistele reageerima diplomaatiliste sammudega. Ta tegi ka ettepaneku saata koos Bulgaariaga NATO-le ühiskiri ning märkis, et tema Bulgaaria kolleeg oli nõustunud sellega ühinema.

Rumeenial on Ukrainaga 614 kilomeetri pikkune maismaapiir. Viimase nelja aasta jooksul on riik korduvalt teatanud Vene droonide tungimisest oma õhuruumi. Samuti on Mustal merel avastatud meremiine, mis triivivad oluliste kaubandus- ja energiatranspordi marsruutide läheduses.

"Need droonirünnakud on Venemaa agressioonisõja otsesed tagajärjed Ukraina vastu. Need ohustavad mitte ainult meie piirkonna laevaliiklust, vaid ka elutähtsaid põllumajandustoodete tarneid teistele maailmajagudele," ütles Rumeenia president Nicușor Dan kolmapäeval pärast telefonivestlust naaberriigi Bulgaaria presidendiga.

"Leppisime kokku, et Rumeenia ja Bulgaaria teevad tihedat koostööd, et saavutada Euroopa Liidus ja NATO-s tugevamad droonitõrjemeetmed," märkis Dan.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters, GeoInsider

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