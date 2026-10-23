Rumeenia president süüdistas Venemaad laevaintsidendis Mustal merel

Viimastel nädalatel on Rumeenia ja Bulgaaria ranniku lähedal drooniga pihta saanud mitu tsiviilalust.

Komooride lipu all sõitnud kaubalaev Khoryv sai "droonitabamuse ja uppus Rumeenia territoriaalvete lähedal," ütles Dan.

Dan ütles ajakirjanikele, et rünnak oli selgelt osa eskalatsioonist, mida Venemaa Ukraina sõja kontekstis läbi viib.

Rumeenia alustas päästeoperatsiooni pärast seda, kui Khoryv saatis umbes kell kümme 13 meremiili kaugusel Rumeenia Constanța sadamast hädasignaali.

Rumeenia võimude teatel oli pardal kümme ukrainlasest ja kolm aserbaidžaanlasest meeskonnaliiget.

"Pardal olnud 13 inimesest tõi piirkonnas viibinud teine kaubalaev ära kümme, kellest üheksa olid elus ja üks surnud. Kolm inimest on endiselt kadunud," seisis siseministeeriumi avalduses.

Lisati, et laev sai suuri kahjustusi ja läks ümber.

"Ebasoodsate ilmastikutingimuste ja halva nähtavuse tõttu ei ole päästeoperatsioon helikopteriga õhust võimalik," teatas Rumeenia merendusamet.

Peaminister Luca Niculescu, kes vannutati ametisse alles sel nädalal pärast kuudepikkust poliitilist ummikseisu, nimetas rünnakut vastuvõetamatuks rahvusvahelise õiguse rikkumiseks.

NATO ja EL-i liikmesriikide Bulgaaria ning Rumeenia vetes toimunud rünnakud tsiviillaevadele on nõudnud hulga meremeeste elusid või jätnud nad kadunuks ning pälvinud Euroopas hukkamõistu.

15. oktoobril jäi Rumeenia ranniku lähistel kadunuks seitse meeskonnaliiget, kui keemiatanker Wine Trader pärast droonirünnakut põlema süttis.

Eelmisel nädalavahetusel tulistasid Rumeenia hävitajad Musta mere kohal alla ka kaks Vene drooni.

Neljapäeval teatas presidendi kantselei pärast Rumeenia riigikaitse ülemnõukogu koosolekut, et "ohud laevandusvabadusele ja elutähtsale taristule on märkimisväärselt suurenenud".

Rumeenia kaalub "mereseire võimekuse, miinitõrje ja tõhusate vastumeetmete kiirendatud arendamist droonide vastu, mis tungivad loata riigi õhuruumi ja territoriaalvetesse", teatas presidendi kantselei.

NATO märkis pärast teisipäevaseid Musta mere julgeoleku teemalisi kõnelusi, et paigutab laevarünnakute tõttu piirkonda täiendavaid lennukeid, droone ja radarisüsteeme.