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Bulgaaria lähistel läks droonirünnaku tõttu ümber kaubalaev

Välismaa
Bulgaaria piirivalvurid patrullivad Mustal merel
Bulgaaria piirivalvurid patrullivad Mustal merel Autor/allikas: SCANPIX/AP
Välismaa

Bulgaaria ranniku lähistel läks esmaspäeval ümber kaubalaev, mille päästetud meeskonnaliikmed nimetasid põhjusena meredroonide rünnakut.

Tegemist on järjekordse Ukraina sõjast tingitud intsidendiga Mustal merel.

Bulgaaria transpordiministeeriumi teatel päästeti 12 meremeest Somaalia lipu all seilanud kaubalaevalt Betul 8, mis läks ümber Bulgaaria majandusvööndis.

Pärast Varna sadamalinna toimetamist ajakirjanikega rääkinud meeskonnaliikmete sõnul tabas nende laeva kaks meredrooni.

Intsident leidis aset pärast seda, kui Bukaresti võimude andmetel sai nädalavahetusel Rumeenia ranniku lähistel tabamuse kolm laeva, kuid inimohvritest ei teatatud.

Rumeenia välisminister Dan Neculaescu ütles esmaspäeval, et viimased intsidendid on vastuvõetamatud.

Bulgaaria ministeerium teatas avalduses, et esmaspäevases intsidendis tõsiseid vigastusi polnud, kuid "meremehed on läbikülmunud.

Ministeeriumi teatel sai Varna merepääste koordineerimiskeskus hädakutsungi kell 9.15, kui kaubalaev asus umbes 40 meremiili (74 kilomeetrit) Kaliakra neemest kagus.

Betul 8 vedas nisulasti Rumeeniast Egiptusesse.

Ministeeriumi teatel saadeti sündmuskohale mereväe alus kontrollima, ega kaubalaev reostust ei põhjustanud.

Alates oktoobri algusest on Mustal merel Rumeenia ja Bulgaaria rannikuvetes saanud droonitabamuse vähemalt 13 kaubalaeva, mille tõttu on hukkunud või kadunuks jäänud üle 30 meremehe.

Nii Rumeenia kui ka Bulgaaria on rünnakutes süüdistanud Venemaad, kuid Bulgaaria on rõhutanud, et puuduvad tõendid selle kohta, kes nende taga seisis.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP

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