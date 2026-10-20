NATO saadab Mustale merele täiendavaid vahendeid

NATO teatas teisipäeval, et saadab pärast Rumeenia ja Bulgaaria lähistel aset leidnud droonirünnakuid Mustale merele seire tugevdamiseks täiendavaid vahendeid.

"NATO saadab piirkonda täiendavaid vahendeid, sealhulgas seire, luure ja ekspertiisi toetuseks," kirjutas NATO pressiesindaja Allison Hart sotsiaalmeedias pärast alliansi suursaadikute kohtumist Brüsselis.

Tegemist on järjekordse märgiga sellest, et Venemaa agressioonisõda Ukraina vastu laieneb.

"Me seisame jätkuvalt ühtselt ning tagame, et oleme valmis ja võimelised reageerima igale ohule ja hoidma oma miljardit inimest turvaliselt," lisas Hart.

NATO teade järgnes Bulgaaria peaministri Rumen Radevi avaldusele, et USA sõjalennuk alustas pärast hiljutisi droonirünnakuid ja sellele järgnenud abipalvet patrullimist Mustal merel.

"Ameerika P-8 Poseidon alustas patrullimist Mustal merel, et viia läbi luuremissioone ning avastada mis tahes tegevust, mis võiks endast ohtu kujutada," ütles Radev ja lisas, et mõned NATO riigid reageerisid tema rünnakutejärgsele abipalvele kiiresti ning et Sofia ootab täiendavat abi.

Rünnakute laine laevade vastu NATO ja EL-i liikmesriikide Bulgaaria ja Rumeenia vetes jättis üle kahekümne meremehe teadmata kadunuks ning pälvis Euroopas teravat hukkamõistu.

Euroopa Liidu välispoliitikajuht Kaja Kallas ütles teisipäeval, et kuus rünnakut 10 päeva jooksul arvatavate Vene droonidega on ohtlik ja vastuvõetamatu eskalatsioon.

Ta hoiatas, et viimased rünnakud lisanduvad täiuslikule tormile, mis ohustab ülemaailmseid toiduvarusid, mida juba niigi laastavad põuad mitmes piirkonnas ja sõda Lähis-Idas.

Rünnakud on süvendanud ka NATO muret Moskva üha hoolimatumaks peetava tegevuse pärast ajal, mil selle väed on Ukrainas kinni jäänud.

NATO ja EL maadlevad enda sõnul Kremli hübriidse sabotaaži- ja sekkumiskampaaniaga, mille eesmärk on õõnestada lääne toetust Kiievile.