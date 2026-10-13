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Kolmapäeval võib mõnel pool Eestis vihma sadada

ilm
Sügis
Sügis Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
ilm

Eeloleval ööl taandub kõrgrõhuhari Eesti kohalt itta. Seda hakkab survestama Lõuna-Skandinaaviast lähenev madalrõhkkond, mis päeval Läänemerele jõuab. Kui öösel sajab vähest vihma vaid kohati, siis päeval liiguvad tihedamad sajupilved läänest itta üle mandri.

Öösel on pilvisus vahelduv. Kohati sajab veidi vihma ning mõnel pool on udu. TUUL on öö hakul Ida-Eestis muutlik ja nõrk. Saartelt alates pöördub tuul kagusse ja lõunasse ning tugevneb hommikuks. Õhutemperatuur on 1 kuni 7, Virumaal kuni -1, Lääne-Eesti rannikul kuni 10 kraadi.

Kolmapäeva hommikul on pilves selgimistega ilm ning Lääne-Eestis sajab mõnel pool vihma. Puhub kagu- ja lõunatuul 3-9, rannikul 5-11, iiliti 16 m/s. Õhusooja on 3 kuni 8, rannikul kuni 11 kraadi.

Ka päev tuleb pilves selgimistega. Vihmapilved levivad saartelt üle mandri lääneosa, kuid Ida-Eestisse jõuab pärastlõunal vaid üksikuid sajuhooge. Puhub valdavalt kagu- ja lõunatuul 5-10, iiliti 13, rannikul 8-13, iiliti kuni 20 m/s. Sooja on oodata 8 kuni 13 kraadi.

Neljapäeval on taevas pilvine, kuid esineb ka selgimisi. Kohati võib vähest vihma rabistada ning öösel ja ennelõunal on paiguti udu. Sooja on 9 kuni 13 kraadi. Reedel ja laupäeval on pilvisus vahelduv. Kui reedel on Lääne-Eestis vähest vihma oodata, siis laupäeval levib vihmasadu aeglaselt mandri loodeosa kohale. Sooja on keskmiselt 13 kraadi. Pühapäevaks langeb keskmine temperatuur 10 kraadi peale. Pilvi jääb vähemaks ning päev möödub olulise sajuta.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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