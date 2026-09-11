Laupäeval võib sadada vihma ja olla äikest

Laupäeva öö möödub Läänemerelt saabuva kõrgrõhuharja mõjus. Pilvi on vähe, rannikualadel sajab kohati siiski hoovihma ning mandril tekib mõnel pool udu. Hommikul taandub kõrgrõhuhari aeglaselt lõuna poole. Pilvisus tiheneb ning sajuhood liiguvad päeval saartelt üle maa itta.

Saabuval ööl on pilvisus vähene ning vaid rannikualadel sajab kohati hoovihma. Paiguti on udu. Puhub läänekaare tuul 2-8, öö hakul rannikul iiliti 13 m/s. Plusskraade on termomeetril 5 kuni 9, rannikul kuni 13.

Laupäeva hommik tuleb sisemaal vähese pilvisusega ning sajuta, kuid kohati on udu. Saartel ja läänerannikul on aga pilvi rohkem ning kohati sajab kergelt vihma. Puhub nõrk läänekaaretuul ning sooja on 6 kuni 12, rannikul kuni 15 kraadi.

Päeval lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja mitmel pool sajab hoovihma. Tuul puhub läänest 3-9, rannikul pärastlõunal edelast iiliti 12 m/s. Õhutemperatuur tõuseb vahemikku 15 kuni 18 kraadi.

Pühapäev tuleb pilves selgimistega, sajab vihma ning võib olla äikest. Sooja on keskmiselt 16 kraadi. Uuel nädalal tõuseb päevane keskmine õhutemperatuur 17 kraadi peale. Esmaspäeval on taevas pilves, sajab hoovihma ning ennelõunal on paiguti udu. Õhtuks pilvisus hõreneb ning sajuvõimalus väheneb. Kuigi teisipäeval on selgemat taevast enam, võib kohati siiski veidi vihma rabistada. Kolmapäeval pilvisus taas tiheneb ning päev tuleb vihmane.