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Kolmapäeval on oodata vihmast ilma

ilm
Foto: Aili Vahtla/ERR
ilm

Kolmapäeval taandub kõrgrõhuhari itta ning Norra merelt liigub madalrõhuala Skandinaaviasse, sirutades servaga üle Läänemere. Öösel tibab kohati vähest vihma ning sisemaal võib udu tekkida. Päeval muutub pilvekiht paksemaks ning tihedam sadu levib saartelt õhtuks ka mandrile.

Saabuval ööl on pilvisus muutlik. Kohati sajab vähest vihma ning paiguti on udu. Puhub valdavalt nõrk lõunakaaretuul ning õhusooja on 5 kuni 11, rannikul kuni 15 kraadi.

Kolmapäeva hommikul on pilves selgimistega ilm ning kohati võib ka hoovihma rabistada. Puhub kagu- ja lõunatuul 3-8, Lääne-Eesti rannikul kuni 10, iiliti 14 m/s. Sooja on 9 kuni 12, rannikul kuni 15 kraadi.

Päev tuleb muutliku pilvisuse ning kohatise vihmaga. Pärastlõunal lääne poolt alates pilvisus tiheneb. Õhtu poole jõuab saartele intensiivsem vihmasadu, mis ka mandri lääneosa kohale levib. Mõnel pool võib olla äikest. Tuul puhub lõunast ja edelast 3-9, iiliti 12, saartel ja läänerannikul 6-12, iiliti 16 m/s. Sooja on oodata 16 kuni 20 kraadi.

Neljapäeval on pilvisus vähene ja vahelduv, reedel muutlik ning mõlemal päeval sajab mitmel pool ka hoovihma. Laupäeval pilvisus hõreneb ning kui ennelõunal rabistab veel laialdaselt hoovihma, siis pärastlõunal sajud harvenevad. Pühapäev tuleb pilves selgimistega ja vihmane. Sooja on järgnevail päevil 14 kuni 19 kraadi.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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