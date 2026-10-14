Kuningas Felipe: Ceuta on Hispaania võõrandamatu osa

Kuningas Felipe VI ütles teisipäeval oma märgilise tähtsusega visiidil Põhja-Aafrika territooriumidele, mida Maroko endale nõuab, et Ceuta ja Melilla on Hispaania võõrandamatu osa.

"Ceuta ja Melilla on Hispaania poliitilise ja rahvusliku tegelikkuse võõrandamatu osa. Meie riigi suveräänsus ja territoriaalne terviklikkus ei ole läbiräägitavad," ütles Felipe.

Harva poliitilisi avaldusi tegev monarh rõhutas aga Hispaania vajadust säilitada Rabatiga head naabrisuhted pärast juulis aset leidnud enneolematut migrantide sissevoolu Ceutasse.

"Hispaanial ja Euroopa Liidul on tahe ja vastutus säilitada head naabrisuhted Maroko Kuningriigiga," lisas Felipe visiidil Ceutasse koos kuninganna Letiziaga.

Nende teisipäevane visiit Ceutasse oli esimene kuninglik visiit alates 2007. aastast, mil puhkes diplomaatiline kriis Marokoga. Kolmapäevaks on kavandatud reis Melillasse.

Enneolematu sissevoolu käigus saabus 30.–31. juulil umbes 80 000 elanikuga Ceuta väikelinna üle 70 000 migrandi. Kümned neist hukkusid.

Enamik naasis järgmiste tundide jooksul Marokosse, kuid tuhanded on jäänud nädalateks sageli kohutavatesse tingimustesse, magades lageda taeva all tänavatel või rannas.

Kriis on vihastanud kohalikke elanikke ja kahjustanud sotsialistist peaministri Pedro Sáncheze mainet enne 29. novembril toimuvaid üldvalimisi, kus ränne saab olema oluline teema.