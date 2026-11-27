Suvine Ceuta rändekriis näitas, kui haavatav on Hispaania Maroko poolt. Hispaania ootab, et ülejäänud Euroopa lõunapiiri kaitsel nende selja taga oleks.

Hispaania linna Ceuta pindala Aafrikas jääb alla 20 ruutkilomeetri. Tarajali piiripunkt on ainus ühendus Maroko ja Ceuta vahel ja ülejäänud linn on ümbritsetud kõrge taraga, mis meenutab kindlust.

Kindlus on siiski nõrk, näitas suvine kriis ja seda ütlevad nii kohalikud kui ka kaugemad eksperdid.

"Ma leian, et Hispaania ja Euroopa on antud juhul jätnud piirikontrolli Maroko kätesse ja näeme seda siin ja Kanaari saartel, et see ei saa nii olla," ütles Ceuta aselinnapea Kissy Chandiramani.

"Need füüsilised piirirajatised, mis praegu eksisteerivad, on tohutult haavatavad mitmesuguste meetodite poolt, mida kasutab Maroko," lausus Ceuta ja Melilla observatooriumi direktor Carlos Echeverria Jesus.

Juulis toimunut nimetab Carlos Echeverria Jesus Maroko-poolseks hübriidrelva kasutamiseks Hispaania vastu. Praeguseks on möödunud neli kuud, aga linnas on endiselt tunda kaitseseisundit, tänavail on näha palju politseinikke, majad on kaetud Hispaania lippudega ja mitmesuguste plakatitega. Piiri tugevdamise kõrval on oluline diplomaatiline surve Marokole.

"Euroopa Liit pakub palju hüvesid, mida nad ei taha kaotada. See peab olema Hispaania ja Euroopa Liidu survevahend Maroko suhtes, et ta oleks tõepoolest hea naaber, mida ta praegu ei ole," ütles Jesus.

Probleemid kehvade naabritega on seejuures sarnased kõigil piiririikidel.

"Me peame kokku hoidma – Eesti, Hispaania, Soome, Kreeka ja Poola –, et teha ülejäänud Euroopa Liidu kodanikele selgeks, et nende heaolu sõltub sellest, et need piirid oleksid kaitstud," lausus Jesus.

Vajadusest piiri tugevdada ja Marokoga toimiv suhe leida räägivad ka ceutalased.

"Tuleb tugevdada piire ja see on riigi kohustus, aga selle kõrval tuleb sisse seada paremad suhted Maroko kuningriigiga, kellega me jagame migratsiooni teemat," ütles Paco.