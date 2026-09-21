Ceuta valmistub uueks migrantide sissevooluks

Hispaania valitsus pole suutnud Ceuta rändekriisi lahendada ning linn valmistub juba uueks migrantide sissevooluks. Sotsiaalmeedias levivad üleskutsed Ceutasse tungida ning võimud kardavad, et juulis aset leidnud sündmustele võib järgneda uus ulatuslik ebaseaduslik piiriületus.

Rändekriisi ajal saabus linna umbes 80 000 ebaseaduslikku migranti. Enamik neist lahkus, kuid hinnanguliselt on linna jäänud 10 000–15 000 migranti, samal ajal kui Ceuta elanike arv on umbes 83 000.

Ceutas kasvavad pinged, pühapäeval marssisid tuhanded elanikud protestiks Maroko piiri äärde. Juulikuise migrantide massilise sissevoolu järel rajatud meretõke on samas purunenud ning meditsiinitöötajad valmistuvad streigiks.

Hispaania valitsus on samal ajal aktiveerinud suhtluskanalid Marokoga, et reageerida sotsiaalmeedias levivatele üleskutsetele uueks piiriületuseks. Hispaania siseminister Fernando Grande-Marlaska sõidab olukorraga tutvumiseks Ceutasse.

Ajaleht The Times kirjutab, et Ceuta elanike seas kasvab veendumus, et linn ei suuda enam toime tulla tänavatel ja randades viibivate migrantide suure hulgaga.

Migrantide suur arv avaldab survet ka linna taristule ja tervishoiusüsteemile. Trampolini rannale on taas tekkinud ajutine telklaager.

Kohaliku tervishoiutöötajate ametiühingu hinnangul ei suuda tervishoiusüsteem suurenenud koormusega enam toime tulla. Ceuta tervishoiutöötajate suurim ametiühing on kuulutanud neljapäevaks välja streigi.

Samas on migrantide seas registreeritud mitmeid nakkushaigusi. Tervishoiuminister Mónica García süüdistas varem ksenofoobias neid inimesi, kes hoiatasid, et migrandid võivad tuua Ceutasse haigusi. Siiski on ta hiljem teatanud migrantide seas esinenud tuberkuloosi, tuulerõugete ja sügeliste juhtumitest, seostades nende levikut kehvade elutingimustega.