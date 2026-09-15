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Hispaania rajab Ceutas migrantidele kuni 10 000 majutuskohta

Välismaa
Migrandid on pärast piiriületust Ceutas endiselt ilma püsiva peavarjuta
Migrandid on pärast piiriületust Ceutas endiselt ilma püsiva peavarjuta Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com/Marcos Moreno
Välismaa

Hispaania peaminister Pedro Sánchez ütles, et Ceutasse rajatakse migrantidele kuni 10 000 majutuskohta ning tunnistas, et kriis võib kesta aasta lõpuni.

30.–31. juulil saabus Ceutasse umbes 80 000 migranti, peamiselt Marokost pärit noored mehed. Sotsialistist peaminister Sánchez tunnistas esmaspäeval, et Hispaania ei suutnud sissevooluga toime tulla, kuid tema sõnul võeti saabujad vastu ja enamik saadeti tagasi Marokosse.

"Asi oli selles, et me ei suutnud selle tulvaga toime tulla. Me võtsime need inimesed vastu ja saatsime nad seejärel Marokosse tagasi. Selle tõestuseks on asjaolu, et üheksa kümnest läkski tagasi," ütles Sánchez intervjuus vasakpoolsele telesaatele "El Intermedio". 

Sánchez rääkis veel, et majutuskohtade arv kasvab nädala lõpuks kuue tuhandeni ja lõpuks kümne tuhandeni. Ta palus Ceuta inimestel jääda kannatlikuks ning loodab olukorra aasta lõpuks stabiliseerida. Linnas elab umbes 84 000 inimest. 

Sánchezel oli augustis puhkus, kuid ta väitis, et jätkas ka puhkusel olles tööd. Hispaania meedia teatas, et Sáncheze kantseleiülem viibis terve kuu puhkusel Jaapanis. Ceuta president Juan Jesús Vivas süüdistab nüüd Hispaania keskvalitsust rändekriisi lahendamata jätmises. 

Septembris avalikustatud luurematerjalid näitavad, et Hispaania luureteenistus CNI hoiatas 29. juulil organiseeritud katsete eest Ceutasse maismaa ja mere kaudu siseneda ning teavitas sellest ka Maroko luureteenistusi.

Sánchez eitab, et need sõnumid kujutasid endast ametlikku hoiatust. Ta ütles, et Hispaanias vormistatakse luureinfo ametlikeks luureraportiteks ja jagatakse neid kõrgete ametnikega. 

Sánchez kaitses taas ka Maroko tegevust, hoolimata sellest, et massilise piiriületuse käigus hukkus vähemalt 141 migranti. Tema sõnul ei ole tõendeid, et Maroko oleks massilist piiriületust organiseerinud või seda kuidagi õhutanud.

Ajaleht The Times toob välja, et Sáncheze viimane intervjuu oli samal ajal eetris, kui konkureerivas telesaates esines Ceuta president Juan Jesús Vivas. Ceuta juht kritiseeris teravalt valitsust ja ütles, et linnas viibib endiselt umbes 13 000 migranti, nende hulgas on nii täiskasvanuid kui ka alaealisi.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Times

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