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Hispaania ja Maroko tugevdavad uue rändetulva hirmus Ceuta piiri

Välismaa
Maroko julgeolekujõud tugevdavad Tarajali piirialal turvameetmeid, et takistada migrantide uusi piiriületusi Hispaania eksklaavi Ceutasse.
Maroko julgeolekujõud tugevdavad Tarajali piirialal turvameetmeid, et takistada migrantide uusi piiriületusi Hispaania eksklaavi Ceutasse. Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/JNA Press
Välismaa

Tuhanded Hispaania ja Maroko korrakaitsjad tugevdasid reedel Ceuta piiri, sest internetis levisid üleskutsed korraldada uus massiline tung Põhja-Aafrikas asuvasse eksklaavi, vahendas Politico.

Eelmise kuul tungis Hispaania linna tungis ligi 72 000 migranti. Sel nädalal kutsuti sotsiaalmeedias kulutulena levivates postitustes taas üles korraldama sarnast piiriületust laupäeval, 15. augustil, mis on Hispaanias riigipüha. 

Madridi ja Rabati võimud on veebiaruteludel silma peal hoidnud ning kooskõlastanud ühiseid vastusamme.

Maroko siseministeeriumi pressiesindaja Rachid El Khalfi kinnitas kolmapäeval, et igasuguste ebaseaduslike piiriületuskatsete tõrjumiseks rakendatakse kõiki vajalikke meetmeid. 

Kohalikud ajakirjanikud teatasid reedel, et piirilinna Fnideqi ümbrusse on koondatud suured väeüksused.

Hispaania siseminister Fernando Grande-Marlaska sõitis neljapäeval Ceutasse, et vaadata üle piiritaristu ja uus meretõke, mis peaks takistama migrantidel linna ujumist. 

Eksklaavi julgeolekujõude tugevdati lisaks 300 politseiniku ja 2000 sõduriga.

"Teeme seda kõigi nende heidutamiseks, kes üritavad ebaseaduslikult Ceutasse ja Melillasse siseneda," ütles Grande-Marlaska. "Keegi neist ei jää Ceutasse, keegi ei jõua Pürenee poolsaarele ja kellelegi ei anta seaduslikku staatust."

Kuuldusi massilisest piiriületusest on oma sõnumites ära kasutanud ka Hispaania rändepoliitika kriitikud.

Austria konservatiivne Euroopa asjade, integratsiooni- ja pereminister Claudia Bauer mainis eelmisel nädalal kirjalikus avalduses kuuldusi 15. augusti rändetulvast. Ta nõudis, et Madrid "tugevdaks viivitamatult ja märkimisväärselt piirikaitset oma Aafrika eksklaavides ning tagaks, et kaitse seekord vastu peaks".

Itaalia peaministri Giorgia Meloni valitsus viitas eelmisel nädalal samuti võimalikule migrantide massilisele saabumisele augusti keskpaigas. Ta  põhjendades sellega otsust säilitada piirikontroll Hispaaniast saabuvatele reisijatele.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Politico

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