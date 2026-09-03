X!

Ceuta kriis: Hispaanias toimusid ulatuslikud valitsusvastased meeleavaldused

Välismaa
Madridis kogunesid kümned tuhanded inimesed valitsuse rändepoliitika vastu meelt avaldama
Madridis kogunesid kümned tuhanded inimesed valitsuse rändepoliitika vastu meelt avaldama Autor/allikas: SCANPIX/Xavier Malafosse/SIPA
Välismaa

Hispaania võimud pole suutnud Ceuta rändekriisi lahendada ning riigis süveneb poliitiline kriis. Ajaleht The Times kirjutab, et sajad tuhanded inimesed tulid kolmapäeval tänavatele ja avaldasid valitsuse vastu meelt.

Kolmapäeval kogunes Madridis ligi 50 000 inimest, kes skandeerisid, et Ceuta ei ole müügiks. Protestid toimusid ka Barcelonas ja teistes linnades.

Protestide taustal lekkis meediasse ka politseiraport, mis viitas sellele, et Maroko võis olla juuli lõpus toimunud massilise sisserände taga. Sotsialistist peaminister Pedro Sánchez oli seda vaid mõni päev varem eitanud ning kiitis kahe riigi vahelist koostööd.

Raportis väideti, et Maroko julgeolekujõud ilmutasid juulis toimunud migrantide massilise sissevoolu ajal "täielikku tegevusetust".

Lekkinud raport tekitab küsimusi ka selle kohta, kas Hispaania valitsus teadis võimalikust rünnakust ette. Hispaania meedia teatel tuvastas politsei luureüksus CENIF, et Maroko korrakaitsjad suunasid inimrühmi piiril asuvatesse kontrollpunktidesse. Väidetavalt juhendasid vormiriietuses korrakaitsjaid erariietes agendid.

Väidetavalt toimus migrantide sissevool mitmes etapis. Esimese laine moodustasid peamiselt noored Maroko mehed. Neile järgnesid pered, naised ja lapsed, enne kui saabus teine, esimesega sarnanenud rühm. Tuuakse veel esile, et 90 protsenti sisenejatest pöördus juba mõne tunni jooksul Marokosse tagasi, mis viitab sellele, et paljud neist ei kavatsenud Hispaaniasse jäädagi. 

Politsei hoiatas juba 29. juulil, et järgmisel päeval võidakse üritada Ceutasse tungida. 31 juulil siseneski Ceutasse umbes 72 000 inimest. Esmaspäeval teatas aga Sánchez, et Iisraeli ja Venemaaga seotud sotsiaalmeediavõrgustikud levitasid väärinfot juulis puhkenud rändekriisi kohta Hispaania eksklaavis Ceutas. Ühtlasi välistas Sánchez selle, et Maroko võimud vastutavad kuidagi Hispaania territooriumit  tabanud ootamatu rändelaine eest. 

Ajaleht The Times kirjutab veel, et Ceutas viibib endiselt mitu tuhat migranti. Hispaania on suurendanud ajutiste majutuskohtade arvu ja saatnud piirkonda üle 1600 politseiniku. Kohalikud võimud aga väidavad, et sellest ei piisa elanike ja migrantide turvalisuse tagamiseks.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Times

Samal teemal

uus saade

uus teadussaade

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

16:12

Algas Eesti Spordi Kuulsuste Halli rahvahääletus

16:05

Vaher: Eesti ei tarni Ukrainale laskemoona, mis pauku ei tee

16:01

Emili Rohumaa: tuleb üks äge ja tihe hooaeg

15:59

Venemaa kaotas Ukraina rindel teist kuud järjest üle 40 000 sõduri Uuendatud

15:44

Antonelli lükatakse Monzas stardirivi lõppu

15:25

Supercrossi peakorraldaja: see aasta on olnud väga tugev tung

15:20

Raadiouudised (03.09.2026 15:00:00)

15:17

Ceuta kriis: Hispaanias toimusid ulatuslikud valitsusvastased meeleavaldused

15:04

Psühholoog: lapse jaoks on kõige olulisem julgeda oma ärevusest rääkida

15:03

Gaasi hind on tõusnud 2022. aasta tasemele ning võib veelgi kerkida

anna oma hääl

eesti raadio äpp

tule tööle!

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

02.09

Riigikogu valis Ülle Madise Eesti järgmiseks presidendiks Uuendatud

02.09

Kaitseminister Hanno Pevkur astus ametist tagasi Uuendatud

08:29

Eestile mürske lubanud indialaste firma: kahju kandsime hoopis meie

11:42

Vaher võttis vastutuse: RKIK ei veendunud, et 70 miljoni euro leping jõudis riigikontrollini

02.09

Pevkur mürsutehingust: toode pole kasutu, vaid ebakvaliteetne

15:59

Venemaa kaotas Ukraina rindel teist kuud järjest üle 40 000 sõduri Uuendatud

02.09

Vaher 70-miljonisest mürsutehingust: vastutab endine RKIK-i peadirektor

02.09

Üks staažikamaid käsundusohvitsere paneb ameti koos Karisega maha

02.09

"Pealtnägija": kes on presidendiks valitud Ülle Madise ja mida ta Eesti elust mõtleb?

02.09

Putin ähvardas rünnata Suurbritannia sõjaväerajatisi

ilmateade

SPORT

16:12

Algas Eesti Spordi Kuulsuste Halli rahvahääletus

15:44

Antonelli lükatakse Monzas stardirivi lõppu

15:25

Supercrossi peakorraldaja: see aasta on olnud väga tugev tung

14:14

MM-sarja sisenev rallivõistkond tuleb oma mootoriga

loe: kultuur

16:01

Emili Rohumaa: tuleb üks äge ja tihe hooaeg

14:50

Fotografiskas avatakse Ameerika argipäeva jäädvustanud lapsehoidja näitus

14:10

Johannes Tralla läheb erisaates külla kuuele Eesti disainerile

14:02

Galerii: Veneetsia filmifestival avati Clooney elutööpreemia ja Boyle'i uue filmiga

loe: eeter

16:01

Emili Rohumaa: tuleb üks äge ja tihe hooaeg

15:04

Psühholoog: lapse jaoks on kõige olulisem julgeda oma ärevusest rääkida

14:23

Vikerraadio sügisprogrammi jagub ajalugu, teadust ja uusi arvajaid

14:10

Johannes Tralla läheb erisaates külla kuuele Eesti disainerile

Raadiouudised

13:35

Palgad tõusid aastaga 5,5 protsenti

13:30

Euroopa Liidus kaalutakse Vene kodanikele karmimaid viisapiiranguid

12:20

Raadiouudised (03.09.2026 12:00:00)

10:50

Lääneranna vald ei leidnud huvilisi päikesepargi rajamiseks

10:45

Tartu korterite müügiturul on praegu pakkumisi rohkem kui ostjaid

09:20

Raadiouudised (03.09.2026 09:00:00)

02.09

Päevakaja (02.09.2026 18:00:00)

02.09

Muudatused Tartu linnavalitsuses tõid kaasa muutused ka Tartu Turu tn rekonstrueerimises

02.09

TI-Hüppe juht: algklassidele sellisel kujul tehnoloogia kätteandmine ei oleks kuidagi õigustatud

02.09

Praegused juhid end kaitsevaldkonnas ilmnenud segaduses vastutavaks ei pea

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo