Ceuta kriis: Hispaanias toimusid ulatuslikud valitsusvastased meeleavaldused

Hispaania võimud pole suutnud Ceuta rändekriisi lahendada ning riigis süveneb poliitiline kriis. Ajaleht The Times kirjutab, et sajad tuhanded inimesed tulid kolmapäeval tänavatele ja avaldasid valitsuse vastu meelt.

Kolmapäeval kogunes Madridis ligi 50 000 inimest, kes skandeerisid, et Ceuta ei ole müügiks. Protestid toimusid ka Barcelonas ja teistes linnades.

Protestide taustal lekkis meediasse ka politseiraport, mis viitas sellele, et Maroko võis olla juuli lõpus toimunud massilise sisserände taga. Sotsialistist peaminister Pedro Sánchez oli seda vaid mõni päev varem eitanud ning kiitis kahe riigi vahelist koostööd.

Raportis väideti, et Maroko julgeolekujõud ilmutasid juulis toimunud migrantide massilise sissevoolu ajal "täielikku tegevusetust".

Lekkinud raport tekitab küsimusi ka selle kohta, kas Hispaania valitsus teadis võimalikust rünnakust ette. Hispaania meedia teatel tuvastas politsei luureüksus CENIF, et Maroko korrakaitsjad suunasid inimrühmi piiril asuvatesse kontrollpunktidesse. Väidetavalt juhendasid vormiriietuses korrakaitsjaid erariietes agendid.

Väidetavalt toimus migrantide sissevool mitmes etapis. Esimese laine moodustasid peamiselt noored Maroko mehed. Neile järgnesid pered, naised ja lapsed, enne kui saabus teine, esimesega sarnanenud rühm. Tuuakse veel esile, et 90 protsenti sisenejatest pöördus juba mõne tunni jooksul Marokosse tagasi, mis viitab sellele, et paljud neist ei kavatsenud Hispaaniasse jäädagi.

Politsei hoiatas juba 29. juulil, et järgmisel päeval võidakse üritada Ceutasse tungida. 31 juulil siseneski Ceutasse umbes 72 000 inimest. Esmaspäeval teatas aga Sánchez, et Iisraeli ja Venemaaga seotud sotsiaalmeediavõrgustikud levitasid väärinfot juulis puhkenud rändekriisi kohta Hispaania eksklaavis Ceutas. Ühtlasi välistas Sánchez selle, et Maroko võimud vastutavad kuidagi Hispaania territooriumit tabanud ootamatu rändelaine eest.

Ajaleht The Times kirjutab veel, et Ceutas viibib endiselt mitu tuhat migranti. Hispaania on suurendanud ajutiste majutuskohtade arvu ja saatnud piirkonda üle 1600 politseiniku. Kohalikud võimud aga väidavad, et sellest ei piisa elanike ja migrantide turvalisuse tagamiseks.