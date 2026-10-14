Nausėda: Leetu saabusid esimesed naasva USA rotatsiooni sõdurid

"Suurepärased uudised – esimesed naasvad USA rotatsiooniväed on maandunud Leedu pinnal. Üheskoos oleme tugevamad!" kirjutas Nausėda sotsiaalmeediaplatvormil X.

Nausėda tänas USA president Donald Trumpi vägede saatmise eest.

Kaitseminister Robertas Kaunase sõnul on Leetu saabunud umbes 100 USA sõdurit ning ülejäänuid oodatakse novembri keskpaigaks.

"Rotatsioon algas eile esimese umbes saja sõduri saabumisega. Kokku on plaanis veel 10-12 saabumist, mis jätkuvad järgmisel nädalal. Novembri keskpaigaks on Leetu paigutatud kaks pataljoni," ütles Kaunas kolmapäeval rahvusringhäälingule LRT.

Liitlasväed paigutatakse Pabradėsse, kuhu esimesed sõdurid on juba saabunud, ütles ta. Kaunas lisas, et USA sõjatehnikat transporditakse Leetu meritsi ja raudteed pidi.

Leetu saabub kaks pataljoni: raskesoomuspataljon, et tugevdada piirkondlikku julgeolekut ja pakkuda vajadusel täiendavat reageerimisvõimet ning inseneripataljon, mis panustab riikliku diviisi ja Balti kaitseliini arendamisse.

USA väed on Leedus roteerunud alates 2014. aastast. Tänavu, kui USA vaatas üle oma sõjalist kohalolekut Euroopas, jäi Leetu veidi üle saja Ameerika sõduri. Septembris teatati aga, et oktoobri lõpus saabub kaks pataljoni, kokku üle 1000 sõduri, mis viib USA kohaloleku tagasi varasemate aastatega sarnasele tasemele.

Trump ütles eelmisel nädalal, et kaalub võimalust rajada Leetu alaline USA sõjaväebaas. Leedu juhid tervitasid seda ideed. Peaminister Mindaugas Sinkevičius ütles, et Leedu on valmis võõrustama alalisi USA vägesid ja katma baasi ülalpidamiskulud, kui Washington otsustab sellega edasi minna.